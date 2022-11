Verstappen, record assoluto: la notizia colpisce tutti

Max Verstappen non macina record soltanto in pista, ma anche grazie ai suoi ingenti guadagni con la Red Bull. Ecco cosa ha ottenuto.

La stagione 2022 sarà per sempre una delle più strabilianti per la carriera di Max Verstappen, indipendentemente da ciò che riuscirà a vincere nei prossimi anni. Al Gran Premio del Messico è arrivata la 14esima vittoria su 20 gare disputate, siglando il nuovo record assoluto e battendo quello di Michael Schumacher e Sebastian Vettel, i quali ne vinsero 13 rispettivamente nel 2004 e nel 2013.

Il dominio del campione del mondo è stato semplicemente disarmante, e sembra destinato a protrarsi nel tempo. Infatti, la Ferrari sarebbe dovuta essere l’alternativa più credibile alla Red Bull, ma Charles Leclerc e la Scuderia modenese sono affondati dopo aver comandanto le classifiche iridati per i primi due mesi di stagione.

Da Barcellona in poi tutto è cambiato, con Verstappen che ha iniziato a macinare la concorrenza, senza alcun timore reverenziale in fase di sorpasso o in rimonta. Le vittorie di Budapest, Spa-Francorchamps e Monza, ottenute partendo oltre la terza fila, testimoniano la sua superiorità e la competitività ormai impossibile da imbrigliare della Red Bull, che dal Belgio in avanti si è presentata con un’astronave in pista.

Il campionato era partito piuttosto male con tanti problemi di affidabilità ed una macchina in crisi sul consumo gomma, come confermato dai team radio di Super Max in Bahrain. Mentre inseguiva la Ferrari di Leclerc, l’olandese gridò più volte via radio di aver consumato in maniera eccessiva le gomme anteriori, stessa cosa che accadde anche in Australia.

I tecnici, sotto la direzione di Adrian Newey, non hanno mai mollato, decidendo di spingere sullo sviluppo e sull’opera di alleggerimento della monoposto. La RB18 ha iniziato a volare proprio a partire da Imola, dove i tifosi della Ferrari erano protni a far partire la festa, per poi ritrovarsi con entrambi i piloti fuori dal podio.

Da quel momento in poi, Super Max è stato irrefrenabile, ed il futuro gli sorride. Il rinnovo contrattuale lo legherà alla Red Bull sino al 2028, ma almeno fino al 2025 potrebbe continuare a vincere a raffica. I regolamenti, infatti, saranno gli stessi sino a quella data, per poi ospitare la rivoluzione sulle power unit con l’ingresso (sicuro dell’Audi) e papabile per quanto riguarda la Porsche.

La Honda potrebbe proseguire con il team di Milton Keynes anche dal 2026 in avanti, e va detto che la casa di Sakura ha svolto un lavoro strepitoso, presentando l’unità propulsiva più performante ed anche più affidabile. Il figlio di Jos, nel frattempo, si gode anche un altro record, che però lo porta ad uscire dalla pista e ad entrare in un altro aspetto molto gradito ai piloti.

Verstappen, ingresso nei 500 più ricchi d’Olanda

Max Verstappen ha firmato un rinnovo contrattuale da record con la Red Bull, assicurandosi l’accesso nelle sue casse di oltre 40 milioni di euro all’anno. Considerando che dal 2015 in avanti ha già guadagnato un bel gruzzoletto, il figlio di Jos ha un patrimonio stimato di 120 milioni di euro, cosa che lo pone tra i 500 più ricchi d’Olanda.

Vista l’età di 25 anni, è la persona più giovane ad entrare in questa lista, un vero e proprio record nel suo paese. Oltre al suo stipendio percepito dalla Red Bull, Super Max ha anche delle entrate notevoli grazie a sponsor olandesi come Jumbo, Viaplay e CarNext, che ormai da tanto tempo hanno investito su di lui, come possiamo vedere dalle scritte sul suo casco e sulla sua tuta.

Verstappen è destinato a diventare uno dei più ricchi del suo paese, e considerando la sua età c’è da dire che sta facendo qualcosa di straordinario. Tuttavia, quando si corre in F1 l’interesse non è solo quello di fare soldi, ma di vincere a ripetizione, perché chi svolge questa professione mette a rischio la sua vita, cercando di realizzare il proprio sogno.

Quello dell’orange è stato raggiunto il 12 dicembre dello scorso anno, e quella data potrebbe entrare nella storia come un giorno che ha dato il via ad un ciclo vincente. Il tandem composto dal figlio di Jos e dalla Red Bull sembra assolutamente inarrestabile, e tutti noi dobbiamo sperare in una rinascita della Mercedes in chiave 2023 per riavere una sfida al vertice.

La Ferrari la possiamo quasi escludere visto il tracollo degli ultimi appuntamenti, una costante a cui siamo abituati da tante stagioni, e nessuno pare in grado di mettere una pezza a questa situazione. Nel frattempo, Super Max se la ride e vola verso traguardi eccezionali, ma dobbiamo specificare che con il suo impegno e dedizione se li è meritati tutti nella sua carriera.