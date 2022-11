Lewis Hamilton, nuova stoccata ad Alonso: volano parole pesanti

Hamilton torna a commentare le parole di Alonso nei suoi confronti: il pilota della Mercedes non si aspettava certe dichiarazioni.

Quando un pilota vince per tanti anni dominando, c’è il rischio che i suoi successi vengano un po’ ridimensionati perché molti parlano del valore della monoposto più che del suo talento. In F1 è successo con Lewis Hamilton, ma anche con altri come Michael Schumacher o Sebastian Vettel.

Trovarsi al momento giusto nel posto giusto e vincere non è certamente una colpa. Sta alla concorrenza realizzare macchine più competitive e permettere ai propri piloti di giocarsela. Le vittorie ottenute con onestà non vanno sminuite, anche se a tutti piace vedere battaglie tra più protagonisti, non gare noiose con uno che vince dando grandi distacchi.

Tra coloro che hanno lanciato frecciatine a Hamilton in questi anni c’è Fernando Alonso, che più volte ha sottolineato quanto forte fosse la Mercedes rispetto alle altre vetture. Sicuramente anche lui avrebbe voluto guidarla e far vedere di poter competere con l’inglese, cosa che invece Valtteri Bottas non riusciva a fare.

F1, Hamilton risponde ancora ad Alonso

Alonso in una recente intervista a De Telegraaf ha dichiarato che hanno più valore i mondiali di Max Verstappen rispetto a quelli di Lewis. Parole che hanno creato grandi discussioni e che hanno portato anche lo spagnolo a fare una precisazione su Twitter, spiegando che tutti i titoli vinti sono fantastici e che non vanno comparati tra loro.

Tuttavia, Hamilton non si è bevuto la retromarcia del collega e sui social network ha pubblicato la foto di loro due ai tempi della McLaren, nel 2007. Lui sul gradino più alto del podio e Fernando più in basso. Un modo per ricordare che già al debutto in F1 aveva dimostrato quanto valesse contro un compagno reduce da due mondiali vinti.

Dopo la gara disputata in Messico e conclusa al secondo posto, il pilota della Mercedes è stato interpellato sull’argomento e ha così replicato: “Non ho molto da dire in merito. Mi fa un po’ ridere a dire il vero. Io ho sempre cercato di portare tanto rispetto nel corso degli anni. Ad esempio, quando mi avete chiesto chi è stato il migliore pilota per me, ho sempre cercato di elogiarlo. Certamente è interessante vedere i commenti che vengono fatti, ma non ha molta importanza. Per questo mi limito a fargli il pollice in su“.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 non ha sicuramente apprezzato le dichiarazioni di Alonso, però non gli vuole dare particolare importanza. È consapevole del suo valore e non si lascia condizionare da nulla. Ha ben altri pensieri ora.