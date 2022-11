Martin, dopo la pole snobba Quartararo: le sue parole dividono

Jorge Martin si è confermato il re delle qualifiche in MotoGP, prendendosi il miglior tempo a Valencia. Ecco le sue parole a fine giornata.

Una qualifica tiratissima è andata in scena sul tracciato di Valencia, ed ancora una volta è stato Jorge Martin a stampare la pole position, girando in 1’29”621 in sella alla Ducati del team Pramac. Al contrario di quanto avviene solitamente, il miglior tempo è stato ottenuto nel primo time attack, con lo spagnolo che poi non è riuscito a migliorare con la seconda gomma.

Il poleman ha staccato di oltre due decimi un grande Marc Marquez, che è stato capace di portare l’unica Honda qualificata in Q2 addirittura in prima fila, tenendo dietro la Ducati ufficiale di Jack Miller. Lo spagnolo, subito dopo la bandiera a scacchi, ha festeggiato come se avesse vinto il mondiale, e domani andrà all’attacco della vittoria senza troppi fronzoli.

Nelle interviste successive alle prove libere, l’otto volte campione del mondo aveva detto che si sarebbe preso dei grossi rischi pur di puntare alle prime posizioni, e c’è da dire che lo ha fatto alla grandissima. Tuttavia, ciò non è bastato per battere Martin, che ormai in qualifica è praticamente imbattitibile.

L’alfiere del team Pramac non riesce però a vincere dall’estate dello scorso anno in Austria, ed è ormai giunto il momento per trasformare la prima casella in griglia in un nuovo successo. La Ducati spera in una sua grande performance anche in chiave mondiale, dal momento che Fabio Quartararo, che scatterà quarto, ha bisogno di vincere per avere una minima speranza in chiave iridata.

Il campione del mondo ha ben poche speranze, con Pecco Bagnaia ottavo e comunque in marcatura del suo titolo. La battaglia non mancherà di certo, e la pista di Valencia ha sempre regalato delle emozioni incredibili quando ha assegnato il mondiale, anche se spesso non è stata favorevole agli italiani. Pecco potrà invertire la tendenza, ed anche il buon Jorge che scatterà dalla pole position potrà fare la sua parte.

Martin, ecco le sue parole dopo la pole position

Sul fatto che Jorge Martin sia il migliore in qualifica non ci sono più dubbi, ma ora è arrivato il momento di dimostrare anche una maggiore maturità in chiave gara. A Sepang, il ducatista era stato inarrivabile nei primi giri, tenendo a distanza il tandem composto da Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.

In seguito, lo spagnolo è però caduto malamente dicendo addio al sogno della seconda vittoria in carriera in MotoGP, che ormai appariva davvero alla portata. Al termine delle qualifiche, Jorge ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di “SKY Sport MotoGP” appena sceso dalla moto.

Ecco le sue parole: “Oggi è stata la pole position più difficile della stagione, non ho dubbi su questo anche se è stata una grande qualifica ed è andata come speravamo. Abbiamo lavorato molto bene nelle ultime prove libere, e quello che abbiamo imparato ci ha dato modo di poter ottenere questo risultato. Ho provato vari tipi di gomme per capire il potenziale, devo dire che oggi non mi aspettavo di poter essere il più veloce anche se in qualifica andiamo sempre bene“.

“Nella mattinata di oggi avevo fatto molto fatica nel time attack, sentivo che mi mancava qualcosa, ma poi sono riuscito a fare subito un bel tempo in qualifica, appena sono sceso in pista. Volevo migliorarmi nel finale, ma la seconda gomma non era abbastanza competitiva. Siamo alla terza pole position consecutiva se non sbaglio, ma spero di poterla sfruttare questa volta. Dobbiamo mettere tutto insieme, spesso non ci siamo riusciti ma oggi ci servirà farlo. In serata dobbiamo vedere alcune per poter puntare al massimo“.

Poco dopo, Martin ha aggiunto: “Se posso paragonare la pole di oggi ad altre del passato? No, oggi non ero al 100% ma sono molto contento, è la terza volta consecutiva e mi sento molto in forma. Avevo un problema nel motore stamattina e non stavo andando bene, mi auguro di risolvere tutto per domani ed ho fiducia nei miei ingegneri per essere al meglio in vista della gara“.

“L’importante è imparare dagli errori, e la gara di Sepang mi ha insegnato molto. Mi auguro di non fare lo stesso, non ho più ritmo degli altri, posso lottare per la vittoria con gli altri, ma è ovvio che sarà difficile perché il livello è molto alto. Se Quartararo è il rivale più duro da battere? Sarà in lotta, ma non è il più forte e siamo tutti lì in zona“.

“Vincere sarà difficile per tutti, lui sarà aggressivo ma non è un mio problema. Io cercherò di aiutare Pecco per ciò che posso, prevedo che Marquez e Miller siano i più insidiosi. Se mi prenderò più rischi rispetto al solito per vincere la prima gara in stagione? Darò tutto e non ho niente da perdere, mi piacerebbe almeno chiudere sul podio per rilassarsi ed andare in vacanza. La pole position dimostra comunque che siamo tra i più forti“.