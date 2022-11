MotoGP Valencia, qualifiche: Martin in pole, Bagnaia soffre

Le qualifiche della MotoGP del Gran Premio di Valencia hanno regalato la pole position a Jorge Martin. Bagnaia è soltanto ottavo.

Ennesima pole position per Jorge Martin, che scatterà davanti a tutti nel Gran Premio della Comunità Valenciana della MotoGP. Girando in 1’29”521, lo spagnolo della Ducati Pramac si è imposto, con Fabio Quartararo quarto e Pecco Bagnaia ottavo. La prima fila è stata completata da un eccellente Marc Marquez, che subito dopo la bandiera a scacchi ha festeggiato il secondo posto come se avesse vinto la gara, e Jack Miller.

Gran peccato per l’australiano, che all’ultima qualifica con la Ducati prima dell’approdo alla KTM è caduto ad un paio di minuti dal termine, fermandosi a poco più di due decimi dalla pole position. Passando alla sfida mondiale, va sottolineata la grande giornata di Quartararo, quarto e nettamente davanti a Bagnaia.

Il campione del mondo della MotoGP è uno dei favoriti in vista della gara, visto il gran passo messo in mostra nelle prove libere. Dietro di lui ci sono Alex Rins con la Suzuki e Maverick Vinales con l’Aprilia, mentre Bagnaia non ha fatto meglio dell’ottavo posto, facendo un’enorme fatica nel trovare il feeling con la sua Ducati. Johann Zarco ed Aleix Espargaró hanno completato la top ten, mentre Enea Bastianini non si è qualificato per il Q2 e dovrà rimontare in gara.

MotoGP, Quartararo è quarto e Bagnaia ottavo

La MotoGP disputa l’ultima qualifica della stagione in quel di Valencia, dove si assegnerà il titolo mondiale. Pecco Bagnaia deve difendere 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, il quale può solo vincere per sperare di confermarsi campione del mondo dopo una stagione ricca di alti e bassi a causa di una Yamaha sparita dai radar nella seconda parte di campionato.

I protagonisti non partecipano al Q1, dove c’è invece Enea Bastianini, alla sua ultima qualifica con il Gresini Racing prima dell’approdo nel team ufficiale Ducati, che avverrà già nei test della prossima settimana proprio qui a Valencia. Il “Bestia” cerca subito di assicurarsi il Q2, ma davanti a tutti ci va uno scatenato Maverick Vinales in sella all’Aprilia.

Sembra competitivo anche Franco Morbidelli con l’altra Yamaha ufficiale, che cerca di dar battaglia ai due favoriti per il passaggio del turno. Vinales gira in 1’30”307, staccando di un decimo Bastianini. Prova a togliersi una soddisfazione Alex Rins, che porta la Suzuki in vetta in 1’30”230, nell’ultima qualifica della casa giapponese prima dell’addio alla MotoGP.

Problemi tecnici intanto per Alex Marquez con la Honda LCR, costringendo lo spagnolo a tornare ai box molto in fretta per prendere la moto di riserva. Ultimo fine settimana in Honda anche per Pol Espargaró, che però non ha alcuna speranza di passare il turno visto un feeling mai trovato con questa moto.

Il nativo di Granollers cade a terra, e poco dopo tocca anche a Bastianini che dunque resta eliminato. Infatti, Enea aveva fatto segnare il secondo tempo, ma poco dopo viene scalzato dall’ultima posizione utile da Rins con la Suzuki. Spinge forte anche Miguel Oliveira con la KTM, ma non va oltre il quarto tempo perdendo molto terreno nel settore conclusivo.

Vinales scende ad 1’30”090, con Morbidelli che scivola addirittura sesto, chiudendo nelle retrovie la qualifica conclusiva di una stagione da incubo. Oliveira continua a forzare, ma le sue difficoltà nella parte finale della pista si confermano fatali al portoghese della KTM, il quale deve accontentarsi di restare alle spalle di Bastianini.

Accedono quindi al Q2 Vinales e Rins, mentre per il “Bestia” si complica la caccia al terzo posto in classifica di Aleix Espargaró, dal quale è staccato soltanto di una lunghezza nel mondiale. Lo spagnolo, sicuramente, gli scatterà davanti, essendosi qualificato alla fase decisiva delle prove ufficiali già in mattinata nelle terze libere.

Il Q2 parte e la tensione si taglia con il coltello: Quartararo cerca la giusta concentrazione nel proprio box praticando una sorta di esercizio zen, ed il suo obiettivo è chiaramente quello di conquistare la pole position. La Ducati, sul giro secco, appare inarrivabile, ma il campione del mondo sa che non può permettersi più calcoli, rischiando anche più del dovuto rispetto al solito.

Il confronto tra Fabio e Pecco è subito molto serrato, con “El Diablo” più rapido nel primo settore rispetto a Bagnaia. Nel tratto centrale, la coppia di avversari si equivale, ma a volare sono Rins e Jorge Martin, con quest’ultimo che vuole replicare la seconda pole position consecutiva qui a Valencia.

Lo spagnolo piazza uno spaventoso 1’29”615. Jack Miller si porta ad un paio di decimi, mentre Quartararo è quarto e Bagnaia settimo, dietro anche a Joan Mir e Johann Zarco. Ottimo quarto Aleix Espargaró con un’Aprilia che sembra in leggera ripresa, mentre Marc Marquez inizia il lavoro dalla quinta piazza.

Quartararo effettua un altro tentativo, risalendo dalla sesta alla quarta posizione, mentre Bagnaia precipita in undicesima e rinuncia ad un secondo time attack con la prima gomma da qualifica. “El Diablo” è scatenato e forza anche un terzo giro sulla sua Yamaha, ma migliora il tempo e non la posizione, restando a ridosso della prima fila.

Vinales spinge forte e sigla il quarto tempo, subito davanti a Fabio che dovrà cercare di ottenere un altro passo in avanti nell’ultimo run con la gomma nuova. Bagnaia si lancia ma sbaglia subito alla prima staccata, perdendo oltre tre decimi da Martin. Pecco sal eal settimo posto, comunque alle spalle del suo avversario, con la netta sensazione di dover ancora migliorare per stare più tranquillo.

Il poleman provvisorio inizia a martellare con la seconda gomma, mentre arriva la caduta di Miller che lo costringe a rinunciare alla lotta per la pole position. Marquez si fa sotto a Martin portandosi in seconda piazza, mentre Bagnaia sale settimo ma Quartararo si prende la sesta posizione facendolo scalare indietro.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Cade anche Zarco ad un minuto dal termine, mentre Pecco abortisce un tentativo a causa di un lungo nella parte centrale della pista. “El Diablo” si conferma quarto, perdendo tanto ancora nell’ultimo tratto. Bagnaia si rilancia ma sbaglia di nuovo alla prima curva, dovendosi accontentare dell’ottava piazza. Alle 14 di domani la partenza della gara.