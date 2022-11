Ferrari, l’ex F1 massacra la Rossa: c’è solo una speranza per i tifosi

La Ferrari vive un momento terribile, e l’ex boss di una storica squadra non ha fatto sconti al Cavallino. Ecco le sue parole.

La Ferrari è stata protagonista del peggior fine settimana stagionale in quel di Città del Messico, dove è arrivata una sonora sconfitta. Carlos Sainz ha chiuso quinto con un minuto di ritardo dalla Red Bull del dominatore Max Verstappen, ma anche con oltre quaranta secondi di gap dalla Mercedes di Lewis Hamilton.

Il motore Superfast è ormai sotto accusa, e visto il calo dell’ultima parte di stagione c’è molta apprensione anche in chiave 2023, visto che i rivali stanno crescendo a vista d’occhio, con la Scuderia modenese che invece sta facendo il passo del gambero. Per fortuna, gli appassionati del Cavallino si sono tolti una bella soddisfazione in questo week-end, grazie alla presentazione della 499P.

La Ferrari ha infatti svelato al mondo l’Hypercar con la quale andrà all’attacco della vittoria assoluta alla 24 ore di Le Mans e nel mondiale endurance, la seconda categoria più seguita nel mondo del motorsport. Nella splendida cornice delle Finali Mondiali di Imola, il gioiello concepito dal reparto Competizioni GT ha girato davanti ai tifosi in livrea ufficiale, emozionando tutti i fortunati che hanno partecipato all’evento.

Dopo anni di promesse di un ritorno a Le Mans, il Cavallino ha deciso di fare le cose sul serio, presentando un modello che ospita soluzioni tecniche interessanti, ma che di sicuro non avrà vita facile. La concorrenza è infatti molto agguerrita, e soprattutto ha un’esperienza maggiore in termini di top class, anche se i ragazzi di AF Corse non hanno bisogno di certo di lezioni dagli avversari.

Ferrari, Gian Carlo Minardi spera nella 499P Hypercar

La Ferrari è divisa tra due progetti molto impegnativi, ovvero la F1 e l’Hypercar. Mentre la Scuderia modenese affondava in Messico, dove è stata umiliata da Red Bull e Mercedes, il reparto Competizioni GT svelava al mondo in forma ufficiale la 499P, che punterà alla vittoria alla 24 ore di Le Mans e nel mondiale endurance.

Di questi due argomenti ha parlato Gian Carlo Minardi nel podcast di “Motorsport.com“, il quale ha duramente criticato la brutta prestazione di Città del Messico, esaltando il lavoro di Antonello Coletta e di tutta la gestione che si è occupata della realizzazione della splendida Hypercar.

Ecco le sue parole: “Credo che la Ferrari abbia evidenziato dei problemi che sapevano di avere, è stato uno dei Gran Premi più brutti dell’anno ed è tornata ad un minuto di distacco dal primo. Leclerc è stato il primo dei non doppiati e non è certo il risultato che i tifosi del Cavallino volevano e potevano aspettarsi da questa gara“.

“La Red Bull e Verstappen sono stati perfetti, con l’olandese che ha fatto una differenza incredibile anche su Perez. La RB18 è strepitosa e possono fare anche delle strategie impegnative, la Mercedes ha provato con una tattica azzardata a dargli fastidio, ma non c’è stato nulla da fare. Al momento sono troppo superiori, non ci sono molte alternative“.

“Leclerc non è riuscito a lottare con Sainz, per loro è stato un fine settimana molto difficile, ma lo sapevano già da prima. La power unit è un grande difetto ed in altura il tutto si è ampliato anche con il fatto di correre in altura. Al momento, li vedo calare a picco, stanno faticando in tantissime aree“.

Nel fine settimana scorso, il Cavallino ha dato alla luce la 499P, ovvero la prima Hypercar di Maranello che andrà a competere alla 24 ore di Le Mans e nel mondiale endurance, contrapponendosi a colossi delle corse di durata come Porsche, Toyota, Peugeot e tanti altri, scendendo in campo con tanta voglia di far bene.

Minardi ha commentato proprio la nascita di questo gioiello, in cui ripone molte speranze: “L’evento è stato bellissimo, la 296 GT3 e la 499P sono due progetti eccezionali. La Hypercar ha debuttato ufficialmente e credo si aspettino tanto da questa vettura, voglio fare i miei complimenti al loro lavoro e ad Antonello Coletta che ha costruito un qualcosa di strepitoso. Per me è un ottimo segnale, mi auguro che facciano bene e che questo campionato venga seguito in maniera importante“.

La 499P è la grande speranza dei tifosi del Cavallino, e c’è da dire che i tifosi sono rimasti estasiati dalla bellezza di questo modello. Dopo l’unveil ufficiale, c’è ora molta attesa per conoscere quelli che saranno i piloti impegnati, con Alessandro Pier Guidi e tutti gli altri della pattuglia del FIA WEC che saranno sicuramente coinvolti. Nei prossimi mesi verranno ufficializzati gli equipaggi.