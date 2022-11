Drammatica notizia: morto il famosissimo stuntman italiano

Una bruttissima notizia è arrivata poco fa e riguarda il mondo degli stuntman. Un uomo molto amato si è spento prematuramente.

L’inizio di novembre del 2022 verrà per sempre ricordato come una giornata drammatica per il mondo dei motori, ma anche dello spettacolo. In mattinata, era arrivata la notizia della morte dell’ingegner Mauro Forghieri, uomo di punta della Ferrari per oltre un ventennio, ma poche ore prima di lui se n’era andato anche il re degli stuntmane italiani, vale a dire Holer Togni.

La notizia è arrivata poco prima del ponte tra la festa di Ognissanti e quella dei defunti, che si sono coperte di grigio per il terribile lutto di cui siamo venuti a conoscenza in queste ore. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, che ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di stuntman ed affezionati alle sue imprese, che ne avevano forgiato la leggenda.

Nato nel 1946, il grande Holer era una persona speciale, come ha fatto ben capire la figlia Ledya, che lo ha così descritto: “Credo che di piloti bravi ce ne siano veramente tanti, ne ho visti nel corso della mia vita, ma mio padre aveva qualcosa in più di tutti gli altri. Lui era un animale da palco, un grande che mi ha dato e lasciato tantissimo con la sua vita“.

Queste parole di Ledya hanno fatto venire il nodo alla gola a coloro che le hanno lette, capendo che un’epoca d’oro per questa disciplina si è conclusa con la scomparsa di Togni. Era un personaggio davvero unico nel proprio genere, che è stato in grado di lanciare una vera e propria moda nel nostro paese.

Stuntman, se n’è andato Holer Togni

Il Circo Togni è una delle famiglie di circensi più famose di tutto il mondo, ed era nato nel 1872 dal capostipide Aristide. Holer Togni fu in grado di importare dagli Stati Uniti d’America all’Italia la tradizione degli Stuntman, che prima di lui non appartenevano al nostro paese, e che dominavano nella cultura d’oltreoceano.

Assieme al fratello Divier, diede il via allo spettacolo itinerante “Stunt Cars“, organizzando grandi show in giro per tutta l’Europa e contribuendo ad alimentare il blasone della sua famiglia. La sua peculiarità era quella di mettere in mostra delle acrobazie da sballo e di farle vedere dal vivo, al contrario del passato in cui si era abituati a vedere cose del genere soltanto al cinema.

Togni era invece in grado di mostrarci tali spettacoli in diretta, quando una mossa la si può azzeccare solo al primo colpo, dal momento che non c’è la possibilità di annullare la scena e di ripartire da capo sotto la guida di un regista. Lo stuntman entrò anche a far parte del Guinness dei Primati per essere stato in grado di condurre un Tir inclinato su sole tre ruote, una di quelle magie che solo lui può regalare.

Tanti anni fa, fu protagonista anche di uno show su una Fiat 131 al Motorshow di Bologna insieme a Giovanni Agnelli, sino a convincerlo a diventare uno sponsor per finanziare i suoi spettacoli dal vivo. Il 31 ottobre del 2022 ci ha dunque portato via all’età di 76 anni una vera e propria leggenda, che mancherà moltissimo a vari ambiti della società. Visto il momento, ci sentiamo di porgere le più sentite condoglianze alla famiglia da parte della nostra redazione.