Marc Marquez, ammissione sconvolgente: sentite chi teme

Marc Marquez elogia due giovani piloti che potrebbero arrivare in MotoGP nei prossimi anni e complicare i suoi piani di vittoria.

Ha vinto otto titoli mondiali, ma Marc Marquez ha voglia di conquistarne ancora. Dopo tre stagioni travagliate a causa dei noti problemi fisici (omero destro fratturato e diplopia), il suo obiettivo è tornare a lottare per vincere.

Questo finale di campionato MotoGP 2022 per lui rappresenta un test in vista del 2023. Ha avuto la possibilità di testare le condizioni del suo braccio dopo la quarta operazione e sembra che tutto fili per il meglio. Inoltre, sta dando importanti indicazioni alla Honda per la realizzazione della nuova RC213V.

Dopo l’ultima gara a Valencia ci sarà un test nel quale tutti lavoreranno per il prossimo anno e sarà interessante vedere cosa farà il team Repsol, che sicuramente porterà in pista delle novità tecniche. In HRC non mancano le risorse per tornare al top in MotoGP.

MotoGP, Marc Marquez “preoccupato” da Acosta e Guevara

Marquez nel 2023 spera di battagliare con Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo e gli altri per la vittoria del mondiale. Sa che ci sono più rivali da prendere in considerazione e pensa che altri ne arriveranno in futuro.

Interpellato da AS, il pilota della Honda ha speso parole di elogio per Pedro Acosta e Izan Guevara: “Guevara ha vinto un titolo da campione. È un ragazzo istintivo, è il maggiore talento della Moto3 e lo vedremo in Moto2, dove andrà forte. Lo scorso anno è stato oscurato da Acosta. Aveva già velocità, gli mancava il corpo a corpo. Sono entrambi forti, ma con stili di guida differenti. ”.

Marc ha esposto le differenze tra i due giovani piloti spagnoli e ha anche detto di “temere” il loro arrivo in MotoGP nei prossimi anni: “Acosta è più aggressivo, Izan è più delicato, anche se non quanto Lorenzo. Il suo stile si vedrà di più in Moto2, ma è uno che fa correre molto la moto. Hanno stili diversi, però sono ambedue campioni. Mi emoziono quando vedo ragazzi così, ma al tempo stesso no… Perché so che mi renderanno le cose difficili in futuro. Arriveranno in MotoGP”.

Acosta nel 2023 sarà al secondo anno di Moto2 e punterà al titolo, mentre Guevara sarà un rookie e avrà l’obiettivo di adattarsi quanto prima alla categoria per poi pensare di esserne un protagonista. Marquez continuerà ad osservarli, in attesa di accoglierli magari come avversari nella classe regina del Motomondiale.