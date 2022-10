Un’auto elettrica ha stabilito un primato scioccante (FOTO e VIDEO)

Nei primi giorni di ottobre un team tedesco ha ottenuto un primato davvero incredibile con un’auto elettrica davvero speciale.

E’ ormai chiaro che il futuro dell’automobile è elettrico. Nonostante ci siano altre tecnologie, come l’idrogeno, che continuano ad essere sviluppate, la soluzione numero uno per l’immediato (si fa per dire) è proprio quella che riguarda la tecnologia elettrica. Tutte le case automobilistiche ormai da un paio di anni hanno accelerato questo processo, cominciando a proporre sul mercato una serie di nuovi modelli esclusivamente “green” che soppianteranno quelli classici con motori termici che, a detta anche di tanti CEO, potrebbero dire addio in maniera molto rapida rispetto alle tempistiche previste da tutti.

L’occasione adesso per molti è anche quella, come capitato sempre nella storia, di effettuare anche dei record con auto di nuova concezione. C’è ad esempio chi sta provando a realizzare batterie che permettano consumi davvero minimi rispetto ai modelli attuali che sono su strada, ma anche chi prova a raggiungere primati di velocità.

In ambito due ruote è già da tempo che se ne stabiliscono, e orgogliosamente c’è un pilota che ne ha battuti tanti ed è un vero mito come Max Biaggi. A quattro anche qualcosa è già stato fatto segnare, ma si sta andando ancora avanti. Ad oggi quando si parla delle auto elettriche più veloci del mondo, vengono subito in mente il Rimac Nevera e la Tesla Model S Plaid, che raggiungono i 100 km/h in meno di due secondi. Senza l’omologazione stradale, tuttavia, la possibilità di migliorare questo record diventa davvero interessante. E c’è chi recentemente ha abbattuto questo primato.

L’auto elettrica che accelera più velocemente al mondo

C’è infatti chi ha realizzato una monoposto molto piccola, dal peso di appena 173 chilogrammi, grazie all’uso della fibra di carbonio come avviene per le auto di F1. Questa auto elettrica è stata sviluppata dal GreenTeam dell’Università di Stoccarda ed ha preso il nome di E0711-11 EVO.

I dati tecnici sono impressionanti: i motori posti sulle quattro ruote erogano insieme 180 kW. La potenza è fornita da un pacco batterie raffreddato ad aria con una capacità di 7,67 kWh. Ed era chiaro che con questi numeri si potesse realizzare qualcosa di incredibile. La “Mission World Record” dell’associazione GreenTeam Uni Stuttgart si è concluso con successo, perché la piccola auto elettrica ha stabilito un nuovo primato mondiale per un’auto elettrica in accelerazione.

Il 6 ottobre, i rappresentanti del Guinness World Record si sono presentato sul circuito Bosch di Renningen, nel distretto di Böblingen nel Baden-Württemberg per confermare il record. La vettura è passata da 0 a 100 km/h in ben 1.461 secondi. In pratica la E0711-11 EVO è molto più veloce di un’auto da corsa di Formula E, che impiega circa 2,8 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo. E questo fa capire che impresa ha compiuto questo team di ingegneri tedeschi.

Un record che in pratica la fa essere più che una monoposto da corsa una vera dragster elettrica. E in questo campo c’è già qualcuno che si è cimentato. Infatti nel marzo 2022, il team SeaTac “Faster Than Cancer” ha completato il quarto di miglio in 7,48 secondi a una velocità massima di 325,89 km/h. E chissà che alla fine i due team non si mettano in competizione per questo record un giorno.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo