F1, lutto in casa Mercedes: arriva l’omaggio da brividi del team

La Mercedes ha annunciato che renderà omaggio ad un membro importante del team, scomparso prematuramente lo scorso fine settimana.

Il team Mercedes ha scelto di ricordare Anthony Lane, personaggio di spicco nel box della casa teutonica. Il ragazzo era del 1996 ed era cresciuto nel programma di talent della Stella a tre punte. In 3 anni ha conseguito brillanti risultati con il team, avendo dato un grosso apporto alla causa. La squadra con sede a Brackley ha vinto otto titoli costruttori di fila. Un dominio interrotto dalla Red Bull Racing che ha da poco celebrato il quinto mondiale costruttori della sua storia, dopo aver vinto due titoli piloti con Max Verstappen.

Quest’ultimo ha detronizzato Lewis Hamilton in una sfida accesissima nel 2021. L’anglocaraibico ha perso all’ultimo giro, nel Gran Premio di Abu Dhabi, la chance di laurearsi campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Una grande delusione per il #44 ed una gioia immensa per l’olandese. Anthony ha, comunque, assistito al trionfo della sua squadra nel confronto diretto con la Red Bull Racing. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, nel 2021, hanno portato a termine la missione dell’ottavo sigillo. Lane faceva parte del team come ingegnere ed è entrato in Mercedes nel 2019 attraverso un programma post-laurea. La casa teutonica ha investito, con successo, sui giovani per provare a rimanere al top, nonostante la dipartita di tanti tecnici.

Alcuni ex Mercedes, infatti, sono passati alla Red Bull Racing e considerati i risultati di questa annata hanno dato una grossa mano. La squadra con sede a Milton Keynes, infatti, ha dominato il campionato, vincendo 15 tappe. Sin qui è stato un dominio schiacciante, con 13 successi di Max Verstappen e 2 collezionati da Sergio Perez. La Ferrari ha portato a casa 4 trionfi, mentre la Mercedes è rimasta a secco di trofei con la sigla 1st. La squadra nel 2022 ha riscontrato clamorosi problemi nello sviluppo della prima auto ad effetto suolo della sua storia. Il team è crollato da una posizione di leadership assoluta al terzo posto della graduatoria.

Nella seconda parte di stagione la squadra ha, sicuramente, ricucito il clamoroso gap delle prime gare. La W13 si è rivelata, sin dai primi test prestagionali, una vettura nata male. La monoposto “senza pance” non ha confermato i valori sbalorditivi riscontrati in galleria del vento, a causa dell’effetto porpoising. La vettura ad alte velocità tendeva a rimbalzare, risucchiata al suolo, in un up and down che rendeva difficile la guida per i piloti. Tutti i team motorizzati Mercedes sono finiti all’inizio sul fondo dello schieramento. La Mercedes, però, non si è arresa e ha cercato di individuare il problema principale della vettura. La W13, grazie al lavoro di tecnici come Lane, è migliorata tantissimo nella seconda parte di stagione. L’introduzione della direttiva anti porpoising ha fatto il resto.

Mercedes, omaggio da brividi

La squadra teutonica è stata colpita dalla scomparsa del tecnico. Le Silver Arrows avranno un messaggio al W13 in memoria del giovane. Nonostante sia stato nella squadra solo 3 anni, Lane è riuscito ad avere un grande impatto con il suo talento. Sui social la Mercedes ha annunciato: “Lo scorso fine settimana, purtroppo abbiamo perso il nostro collega e amico, Anthony Lane. Un giovane ingegnere meccanico di talento presso Mercedes-AMG HPP, Anthony si è unito alla nostra famiglia nel 2019 con il programma dei laureati. Questo fine settimana correremo con il suo nome sulla macchina in suo onore”.

Sul muso della wing car teutonica è apparsa la scritta del nome del giovane e la data di nascita e di morte. Una perdita enorme e il tributo lascia immaginare il valore di Anthony. Non sono state rilasciati dettagli in merito alla morte dell’ingegnere. Colleghi, studenti universitari e amici condividono le condoglianze alla sua famiglia. Una talento che mancherà a tutto il team Mercedes. In questo fine settimana la squadra prenderà parte al Gran Premio di Città del Messico, terzultima prova del mondiale 2022. La squadra punterà ad ottenere un grande risultato in onore di Lane. Non sarà facile perché Ferrari e Red Bull Racing sono sembrate in grande spolvero, sin dalle prime sessioni di libere. George Russell ha, quantomeno, recuperato nel secondo turno di prove, dedicato ai test delle mescole Pirelli del 2023, ottenendo il miglior crono. Fanno fede, però, i tempi delle FP1 dove sia Hamilton che Russell hanno chiuso alle spalle di Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sergio Perez e Max Verstappen. Ecco gli orari della corsa di Città del Messico.

La Mercedes avrà bisogno di un pizzico di fortuna per ottenere un successo in questa difficile annata. Sarebbe un omaggio in più ad Anthony Lane. Solo sette giorni fa il team Haas ha pianto il collega Harvey Cook, scomparso all’età di 31 anni. Cook ha perso la battaglia contro il cancro e ha ricevuto un tributo dalla squadra americana in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti.