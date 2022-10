Leclerc si intenerisce al ricordo: lo scatto che ha commosso tutti

Charles Leclerc è pronto ad affrontare questo finale di Mondiale, con la speranza che è di poter dedicare le vittorie a un caro amico.

La stagione 2022 avrebbe potuto essere più soddisfacente per la Ferrari, con Charles Leclerc che non era mai andato così tanto vicino al titolo Mondiale come in questa stagione, ma alla fine è stato in grado comunque di elevare sempre di più il suo talento e per questo motivo i suoi amici non dimenticano il suo passato.

Non è stato per nulla semplice riuscire a mandare giù un rospo davvero molto amaro per Charles Leclerc in questo 2022, con il Mondiale che era partito con le migliori aspettative.

Purtroppo però si è visto come nel corso della stagione la Red Bull sia stata in grado di crescere e migliorarsi sempre di più, mettendosi così nella condizione di poter chiudere la stagione con largo anticipo.

Non è stato facile riuscire a tenere testa a Max Verstappen, ma Leclerc è stato un validissimo rivale e lo ha dimostrato anche a Austin con una serie di duelli con l’olandese davvero da togliere il fiato.

Dunque è ora tempo di guardare già al futuro, con il Messico che vedrà un pubblico tutto per Sergio Perez, con il secondo pilota della Red Bull che non vede l’ora di poter tornare al secondo posto in classifica generale davanti al monegasco.

La stagione comunque non è ancora finita e dunque Charles deve riuscire in tutti i modi a completare l’annata nel miglior modo possibile, dimostrandosi un pilota in grado di poter lottare per il vertice.

Stiamo dunque parlando di un campione che ha avuto modo di crescere sempre di più nel corso della sua carriera anche per merito di una serie di aiuti esterni, con le confidenze di amici e colleghi che gli hanno permesso di arrivare dove è oggi.

Uno di quelli che ha avuto un rapporto davvero speciale con lui è stato lo sfortunato Jules Bianchi, un ragazzo dal cuore d’oro che purtroppo a Suzuka del 2014 è stato coinvolto in un tragico incidente che gli è costato la vita.

Sappiamo benissimo come quell’evento abbia segnato in negativo la vita di tantissimi piloti, compreso anche Leclerc, con il monegasco che aveva avuto l’opportunità di crescere accanto a Bianchi all’interno dell’Academy gestita da Jean Alesi.

Il rapporto tra i due è sempre stato davvero molto stretto e di recente ci ha pensato il fratello di Jules, ovvero Philippe Bianchi, a riportare alla memoria di Charles una vecchia fotografia che ha commosso davvero tutti quanti.

In essa era rappresentato un piccolo Leclerc con un ben più grande Jules, ricordiamo infatti come siano ben 8 gli anni di differenza tra i due, con il francese che è un classe 1989 mentre il monegasco è un 1997.

I due si sono però mostrati felici e sorridenti, con quella gioia di vivere le corse che è sempre stata una caratteristica dei due campioni che avrebbero potuto anche portare avanti la rispettiva carriera fianco a fianco.

Philippe Bianchi fa commuovere Leclerc: in Messico per lui

Dunque il rapporto tra Charles Leclerc e la famiglia Bianchi è ancora davvero molto stretto, per questo motivo il fratello Philippe ha voluto omaggiare Charles con un ricordo davvero intimo e personale.

I due hanno dimostrato di essere due persone eccezionali anche fuori dalla pista, perché è davvero impossibile sentire parlare male di Charles Leclerc o di Jules Bianchi e Philippe ha messo davvero in crisi il monegasco.

Ovviamente il rapporto è così stretto che praticamente ha messo in pubblica visione la sua richiesta di poter dedicare al fratello scomparso la vittoria del Gran Premio del Messico, un traguardo non certo facile.

Eppure non abbiamo dubbi che super Charles Leclerc cercherà in tutti i modi di poter ottenere questo grande traguardo, prima di tutto per un discorso personale e di squadra, con la Ferrari che deve mantenere il secondo posto in classifica costruttori, e poi per dedicarlo a un amico.

Il 5 ottobre del 2014 di fatto ci lasciava Jules Bianchi, furono infatti una vera e propria agonia quei 9 mesi con il pilota francese in coma che lo portarono così a salutare nel modo più drammatico questo mondo.

Leclerc, Gasly e Buemi sono stati i piloti che sono stati in grado di entrare in Formula 1 da quella splendida nidiata di transalpini terribili che sono cresciuti grazie a Jean Alesi e ora è tempo di rendere omaggio a Jules.

Philippe Bianchi può solamente essere orgoglioso di aver avuto, anzi di avere perché è ancora lì con lui, un fratello come Jules e soprattutto non ci sono dubbi che quando sarà il momento della vittoria del Mondiale di Leclerc, ci sarà grande festa anche nel Paradiso della Formula 1.