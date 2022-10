Leclerc e quella previsione sul futuro: tifosi Ferrari in estasi

Incredibili affermazioni su Charles Leclerc che possono cambiare del tutto l’opinione nei suoi confronti, ma c’è una motivazione alle spalle.

Non ci sono dubbi sul fatto che Charles Leclerc rappresenti uno dei migliori piloti in questo momento del mondo della Formula 1, con il Mondiale che prima o poi arriverà dalle parti di Montecarlo, ma intanto qualcuno cerca di spronarlo in un modo abbastanza colorito.

Uno dei piloti che sicuramente è stato in grado di crescere sempre di più in questi ultimi anni nel mondo della Formula 1 è il ferrarista Charles Leclerc, uno di quelli che ha dimostrato di avere davvero dei colpi da campione.

Il monegasco ha saputo superare fin dalla sua prima stagione un mito come Sebastian vettera alla guida della Ferrari, per poi diventarne a tutti gli effetti un simbolo assoluto.

In questa stagione è inoltre lottato davvero con forza grinta per poter vincere il Mondiale, ma la Red Bull di Max Verstappen è ancora decisamente un gradino superiore, dunque non c’è stato modo di poter sconfiggere il fenomeno olandese.

Nonostante questo anche nella gara di Austin il ragazzo 1997 ha dimostrato assolutamente di essere un campionissimo, con una serie di sorpassi di altissimo livello e passando dal dodicesimo al terzo posto in gara.

Dunque sono in molte a domandarsi che cosa manchi in questo momento a Leclerc per riuscire a diventare finalmente un possibile campione del mondo, con qualcuno che potrebbe aver trovato la risposta esatta.

Nella classica diretta Instagram che vede protagonisti Davide Valsecchi e Marco Melandri al termine delle gare di Formula 1 e MotoGP abbiamo assistito a una serie di considerazioni davvero molto interessanti.

Ovviamente si è parlato moltissimo della lotta al titolo mondiale di Pecco Bagnaia e della sua Ducati, mentre per la Formula 1 le gare ormai sono assolutamente fini a sé stesse, con qualcuno degli spettatori che ha domandato all’ex pilota della Lotus perché Verstappen fosse così indemoniato pur avendo già vinto il titolo.

Secondo Valsecchi infatti il detto che vincerà aiuta a vincere sicuramente è ampiamente veritiero, infatti lui ha parlato a tutti gli effetti di sangue negli occhi quando si ottiene un titolo mondiale.

“Lo vedevamo prima con Lewis Hamilton quando non lasciava nulla a Bottas neanche quando era campione del mondo e lo vediamo adesso con Verstappen, ma diremo la stessa cosa in futuro quando Leclerc vincerà il Mondiale e vedrete che diventerà molto più figlio di buona donna.”

Ovviamente la frase è da prendere con le pinze e da inserire all’interno del contesto, dunque stia tranquilla la signora Pascale che nessuno l’ha voluta insultare.

In un certo senso però Valsecchi assolutamente ha ragione, perché probabilmente in questo momento a Charles sta proprio mancando quella cattiveria in pista anche da poter mandare a quel paese molto spesso il suo Team Principal e i suoi meccanici.

Leclerc troppo buono: Valsecchi sa che cambierà

Probabilmente il fatto di non avere ancora mai lottato per il titolo mondiale non ha dato a Leclerc quella cattiveria che probabilmente hanno invece Hamilton e Verstappen.

È stato incredibile infatti notare come l’olandese abbia letteralmente ribaltato i suoi collaboratori nel momento in cui hanno completamente sbagliato il pit stop e gli ha fatto perdere ben 11 secondi.

Anche in questo caso durante la diretta tra Valsecchi e Melandri c’è stato uno spettatore che ha domandato perché ci fosse stata così tanta cattiveria di Verstappen nei confronti dei suoi collaboratori, con il collaboratore di Sky Sport che tutto sommato lo ha giustificato.

Bisogna infatti essere bravi a rimanere sempre con la concentrazione al massimo in ogni momento, soprattutto quando si è campioni.

Non basta infatti aver ottenuto il secondo titolo mondiale consecutivo per sentirsi appagati, con Verstappen che ha tutta l’intenzione del mondo di poter realizzare record su record questo è il segreto per poter continuare a vincere.

Tutti noi amiamo Charles, perché la grande speranza che finalmente qualcuno possa vincere senza urlare e senza prendersela con i suoi collaboratori sarebbe un sogno davvero per tutti quanti, ma purtroppo la Formula 1 non sembra ancora esserne pronta.

Dunque la terminologia “figlio di buona donna” deve essere preso come un tentativo di spronare Leclerc a tirare fuori sempre di più gli attributi, non accettando passivamente tutte le decisioni del muretto, anche se effettivamente questo vorrebbe dire fare il gioco di squadra.

Diciamo che Hamilton e Verstappen hanno un altro carattere rispetto a Leclerc, dunque questo potrà essere solamente un po’ smussato ma non completamente cambiato.

L’unica cosa che ci possiamo augurare è che l’odore del sangue possa arrivare il prima possibile lasciarla, perché questo vorrebbe dire che finalmente dopo ben 15 anni, ormai 16, la Ferrari potrà tornare in vetta al mondiale di Formula 1.