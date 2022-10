Max Biaggi, addio clamoroso: ecco l’ipotesi che si fa strada

Il team di Max Biaggi non sarà più sulla griglia della Moto3 nel 2023: emerge un’opzione a sorpresa in vista della prossima stagione.

Dopo che lo aveva fatto il suo rivale storico Valentino Rossi, anche Max Biaggi aveva portato un suo team a correre nella categoria Moto3 del Motomondiale. E già al primo anno fece molto bene con Aron Canet, secondo in classifica dietro al campione Lorenzo Dalla Porta. Un debutto di altissimo livello, senza dubbio.

Negli anni seguenti il Max Racing Team non ha più lottato per il titolo, però ogni anno è riuscito a conquistare almeno una vittoria. Nel 2020 e nel 2021 ci ha pensato Romano Fenati, trionfando prima a Misano Adriatico e poi a Silverstone. Invece nel 2022 ci sono stati due successi di Ayumu Sasaki (Assen e Spielberg) e quello recente a Sepang di John McPhee.

La squadra del sei volte campione del mondo si è tolta delle belle soddisfazioni in questi anni. Purtroppo nel 2022 ha dovuto anche fare i conti con un bruttissimo episodio ad Aragon, dove due telemetristi hanno ostacolato Adrian Fernandez (ex pilota del team) all’uscita dal box e sono stati poi licenziati.

Max Racing Team saluta la Moto3: Biaggi in MotoGP?

La notizia di questi giorni, oltre alla doppietta McPhee-Sasaki in Malesia, è che il Max Racing Team non sarà presente sulla griglia della Moto3 nel 2023. A fine stagione si concluderà la partnership con Peter Ottl, che ha già firmato con Intact e Liqui Moly per correre sia in Moto3 sia in Moto2 l’anno prossimo.

Biaggi e Ottl da tempo non andavano più d’accordo, il divorzio era inevitabile ormai. L’ex pilota MotoGP e Superbike ha annunciato che la sua squadra non prenderà parte al campionato nel 2023: “Siamo partiti da molto lontano e dopo pochi anni abbiamo messo in piedi una squadra vincente, ma ora per me è arrivato il tempo di nuove sfide. Valencia rappresenterà l’ultima gara in Moto3 del Max Racing Team. La mia passione è inesauribile e rappresenterà sempre il motore di nuovi traguardi con i quali misurarsi, già nel 2023”.

Biaggi parla di nuove sfide e di nuovi traguardi già in vista della prossima stagione. Qualcosa bolle in pentola, anche se probabilmente servirà attendere un po’ per un comunicato ufficiale. Dopo le annate in Moto2, sarebbe normale pensare a un suo salto in Moto2. Tuttavia, i colleghi spagnoli di Super7Moto.com rivelano che c’è la possibilità di uno sbarco in MotoGP.

Max potrebbe collaborare con RNF Racing di Razlan Razali, che dal 2023 sarà la formazione satellite di Aprilia e che a fine anno perderà il title sponsor WithU. Il sei volte campione del mondo potrebbe portare Sterilgarda, sponsor che lo accompagna da tempo.

Com’è noto, Biaggi è legatissimo ad Aprilia e ne è anche brand ambassador. Spesso è nel box nei weekend di gara e ha un ottimo rapporto con l’amministratore delegato Massimo Rivola.