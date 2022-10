Mick Schumacher, omaggio emozionante: spunta un “tifoso” speciale

Mick Schumacher è pronto al Gran Premio di Austin e in vista di questa importante tappa per il suo Mondiale ha scoperto di avere grandi fan.

La Formula 1 sta per fare tappa negli Stati Uniti, più di preciso in quelle di Austin in Texas, con Mick Schumacher che di sicuro sarà uno degli osservati speciali, considerando come il suo ruolo all’interno della Haas sia tutt’altro che scontato per la prossima stagione, ma prima della gara texana ha avuto modo di avere il conforto di una tifosa davvero speciale.

Riuscire a entrare nel mondo della Formula 1 non è assolutamente un qualcosa di facile, ma diventa davvero un’impresa titanica quando si porta sulle spalle un cognome importante.

Non è stato semplice per Max Verstappen, figlio di Jos, un pilota che è diventato un’icona assoluta in Olanda, ma che nella sua carriera in Formula 1 non è stato in grado di ottenere grandissimi traguardi, figuriamoci quando si è figli di Michael Schumacher.

Il Kaiser infatti rappresenta l’apice mondiale mai raggiunto da un pilota, infatti è stato lui il primo di sempre a ottenere ben sette titoli iridati, un qualcosa che ancora oggi risulta essere un record, anche se in concomitanza con Lewis Hamilton.

Dunque il giovane Mick aveva un compito davvero molto arduo, ovvero quello di evitare quanto più possibile i confronti tra lui e il padre Michael, cosa che purtroppo è praticamente scontata e soprattutto il ragazzo ne uscirà sempre con le ossa rotte.

Ci sono sempre tantissime pressioni attorno al ragazzo, soprattutto perché per molti si trattava unicamente di un raccomandato al quale bisognava fare terra bruciata.

In realtà il tedesco è riuscito ad arrivare in Formula 1 perché è stato in grado di vincere il campionato di Formula 2, dunque assolutamente è stato giusto il suo passaggio tra i grandi anche se le difficoltà di sicuro non stanno mancando.

Ci è voluto un anno e mezzo per riuscire a ottenere il primo punto nella categoria principe, per questo motivo non è assolutamente scontata la sua conferma in Formula 1 l’anno prossimo.

Le voci sono su un suo addio si fanno sempre più insistenti, ma per fortuna c’è sempre la famiglia dalla parte di Michael Schumacher in questo caso addirittura rappresentata dalla sorella Gina.

La ragazza ha dimostrato più e più volte di essere assolutamente la sua principale tifosa e non vede l’ora di poter sostenere il fratello in tutte le sue gare che verranno, per questo motivo anche di recente ha deciso di portare il sorriso del volto di Mick.

Sappiamo benissimo come il marketing negli Stati Uniti sia un qualcosa di assolutamente fondamentale, dunque anche i vari piloti hanno deciso di realizzare una serie di fotografie e di spot pubblicitari di primo piano, con Schumacher che è stato rappresentato nel momento in cui cavalcava un cavallo.

Gina non ha assolutamente perso tempo nel poter riproporre immediatamente questa fotografia all’interno delle sue storie di Instagram rimanendo stupefatta, mettendo le varie emoticons che ridevano e soprattutto dichiarando che non avrebbe mai pensato di vedere tutto ciò.

Gina Schumacher dalla parte del fratello: risate prima della gara

Poter stemperare la tensione sicuramente è fondamentale per Mick Schumacher, soprattutto perché la situazione attorno a lui si sta facendo sempre più complicata.

Nonostante Gunther Steiner nelle ultime gare abbia più volte rassicurato il tedesco su una sua riconferma per il prossimo anno, quantomeno mettendolo come il favorito per la guida della Haas, sono sempre più insistenti le voci che vogliono un cambio della guardia.

Il Team Principal ha apertamente dichiarato che sarebbe uno splendido sogno per lui e per la Scuderia riuscire a ingaggiare un grande campione come Daniel Ricciardo, nonostante l’australiano sicuramente non stia vivendo un grande periodo negli ultimi anni.

Dunque il primo nome sulla lista è quello dell’australiano della McLaren, anche se non si può nemmeno non citare Nico Hulkenberg, quello che per i media è il favorito.

Oltre a questi nomi bisogna anche tenere in considerazione quello di Antonio Giovinazzi, con il pilota italiano che è stato chiamato a guidare la vettura per le prove libere di questa tappa statunitense.

Insomma la situazione attorno al nome di Mick Schumacher si sta facendo davvero sempre più delicata, dunque è fondamentale per lui sapere che accanto a sé ci sono delle persone che gli vogliono bene, con Gina che ha sempre dimostrato di essere molto legata ai suoi uomini.

Sarebbe davvero molto contento di poter parlare magari con il padre Michael, con lui che sicuramente saprebbe consigliargli cosa fare in questo momento, ma non abbiamo dubbio che pur nel suo letto e nelle difficoltà che sta vivendo in questo momento, saprebbe comunque trasmettere la giusta forza d’animo al figlio.