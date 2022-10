Moto2 Malesia, Gara: vince Arbolino, Fernandez vede il Mondiale

Il Gran Premio della Malesia di Moto2 ha visto la vittoria di Tony Arbolino, così come Fernandez è ad un passo dal titolo.

Una splendida vittoria quella ottenuta da Tony Arbolino nel Gran Premio della Malesia di Moto2, la terza di questa stagione dopo quelle portate già a casa in Thailandia ed Austin. Il nostro pilota è stato semplicemente perfetto, all’interno di una corsa che rischia di diventare decisiva per la corsa al mondiale.

La sfida, come ben sappiamo, è riservata ad Augusto Fernandez ed Ai Ogura, dopo che Celestino Vietti ha gettato al vento tutto ciò che aveva fatto nelle prime gare con una seconda parte di stagione non all’altezza, sino a finire anche alle spalle di Arbolino nella classifica del mondiale della Moto2.

Il vincitore è stato eccezionale sin dal via, prendendo il comando proprio davanti ad Ogura, che è stato l’unico che è riuscito a tenerne il passo fin dalle prime fasi. La battaglia tra il giapponese e Tony è durata per tutta la gara, ma le cose si sono risolte in un modo a dir poco inspiegabile.

Ogura è infatti caduto sul più bello, regalando una vittoria più tranquilla ad Arbolino, ma soprattutto servendo sul piatto d’argento il titolo a Fernandez, che oggi non aveva mai avuto la possibilità di giocarsi il podio. Lo spagnolo, dopo le difficoltà delle ultime gare, è ora tornato in testa al mondiale grazie alla conquista del quarto posto, che lo porta a condurre con 251,5 punti contro i 242 del nipponico.

Moto2, Fernandez ad un passo dal mondiale

Augusto Fernandez si è ritrovato servito un vero e proprio regalo, che quasi lo ripaga del grave errore commesso in Australia. Lo spagnolo ora può pensare di gestire il vantaggio in vista di Valencia, anche se Ai Ogura sembra comunque averne di più in termini di velocità. Al leader iridato, ora, basterà un podio nell’ultimo atto per laurearsi campione di Moto2 per la prima volta in carriera, ma i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno.

Tornando alla classifica della gara odierna, il secondo posto è stato conquistato da Alonso Lopez, che dopo il primo posto di Phillip Island si è confermato in gran forma su una Boscoscuro sempre più competitiva, un vero e proprio orgoglio italiano in un campionato molto difficile come la Moto2, dove emergere contro le Kalex è sempre stato quasi impossibile.

Terza piazza per Jake Dixon, bravo e fortunato a chiudere sul podio in una stagione, per lui, piena di rimpianti per i troppi errori commessi ed i punti buttati via, visto che il potenziale c’è sempre stato. Quarto come detto Fernandez, davanti a Manuel Gonzalez e Marcel Schrotter.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Ritirato anche oggi il nostro Celestino Vietti, letteralmente precipitato in questa fase finale della stagione. Un gran peccato per quello che è comunque un grande talento, ma che non ha avuto i nervi saldi per tenersi in battaglia con gli altri sino al termine del campionato. Il Circus ora si sposta in Spagna per il gran finale, e c’è da dire che il divertimento non mancherà. Prossimo appuntamento a Valencia tra due settimane.