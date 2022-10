MotoGP, Bagnaia trema: una statistica preoccupa in Ducati

Pecco Bagnaia ha disputato una qualifica pessima e ora rischia davvero per il Mondiale, perché un dato sembra inchiodarlo senza speranza.

Il Mondiale di MotoGP si sta facendo davvero sempre più intenso in questo 2022, con Pecco Bagnaia che sta sentendo e non poco la tensione del momento, con la possibilità di perdere il titolo che sembra davvero sempre più concreta dopo la qualifica in Malesia.

Rare volte la tensione era così alle stelle come in occasione di questa qualifica in Malesia, con la sfida tra peco Bagnaia e Fabio Quartararo che sta tenendo davvero tutti con il fiato sospeso.

Alla fine però entrambi non sono stati in grado di poter rispettare le attese, con due prove davvero molto deludenti, con il francese che inspiegabilmente ha deciso di fermarsi non sfruttando la scia di Morbidelli, mentre l’italiano è proprio caduto.

Sarà dunque una sfida dalle retrovie, con Pecco che partirà dalla nona posizione, mentre Fabio ancora più indietro in dodicesima, dunque questo sembrerebbe a tutti gli effetti avvantaggiare il ragazzo della Ducati che comanda con 14 punti di margine.

Il dominatore della qualifica del sabato è stato lo spagnolo Jorge Martin, dunque la Ducati in qualche modo a modo di poter sorridere, con la sua Pramac che ha davvero volato in pista realizzando un tempo unico nel suo genere.

Realizzando un tempo inferiore al minuto e 58 secondi ha potuto così stabilire il record assoluto del circuito, con Martin che dunque torna ancora in Pole Position, la sua ottava in carriera in MotoGP.

Questo gli dà così l’opportunità di poter provare finalmente a vincere una gara in questo mondiale, avvenimento che non è mai stato in grado di portare a termine e che gli è caduta una sola volta nella sua carriera in MotoGP.

Per tornare infatti alla prima e unica vittoria di Jorge Martin dobbiamo tornare con la memoria all’8 agosto 2021, giorno in cui si disputava il Gran Premio di Siria in Austria.

Anche in quell’occasione il pilota iberico della Pramac era stato in grado di disputare una straordinaria qualifica portandosi così ne pole position, confermandosi come il dominatore della pista anche la domenica.

Il suo margine era stato anche abbastanza importante, infatti ha preceduto il connazionale della Suzuki Joan Mir di un secondo e mezzo, mentre al terzo posto si è stanziato a Fabio Quartararo.

Ecco dunque arrivare il dato che preoccupa Bagnaia, perché nell’unico caso in cui Martin ha vinto un gran premio in MotoGP Quartararo è arrivato terzo e sul podio, mentre Pecco ha chiuso solamente all’undicesimo posto.

Se dovessero essere confermati questi piazzamenti Bagnaia manterrebbe ancora il primo posto, ma in questo caso solamente per tre punti, dunque diventerebbe una sfida assolutamente alla pari per l’ultima gara.

Il crollo di Bagnaia nell’ultima vittoria di Martin: Quartararo sogna

Sappiamo benissimo come ogni gara sia a sé stante, in particolar modo in questo caso, anche perché a suo tempo le qualifiche erano finite in maniera davvero molto diversa.

Quel giorno in Stiria infatti Martin era stato in grado di essere il dominatore assoluto dal sabato alla domenica, ma in qualifica al secondo posto si era piazzato proprio Bagnaia.

Una serie di problemi poi in gara lo avevano portato nelle retrovie, mentre Quartararo era stato in grado di partire terzo e concludere con lo stesso piazzamento, probabilmente con il podio che sarebbe il suo sogno.

Il francese infatti dovrà recuperare dalla dodicesima posizione, dunque chiudere terzo e con 16 punti conquistati sarebbe un grandissimo traguardo.

Come detto in precedenza se dovessero rimanere invariate le posizioni di Quartararo e di Bagnaia rispetto all’ultima vittoria di Martin, ecco che allora il distacco ti verrebbe di soli tre punti in favore dell’italiano, ma ovviamente darebbe l’occasione a entrambi di partire con il destino nelle proprie mani.

Una vittoria di Quartararo permetterebbe sicuramente di poter scavalcare Pecco in classifica, vedendo infatti come ci siano 5 punti di margine tra il primo e il secondo posto, dunque diventerebbe assolutamente una sfida a ostacoli.

La tensione altissima, ma ricordiamo come Martin sia una grande mito delle qualifiche, mentre in gara soffre non poco, infatti quest’anno era già stato in grado più volte di poter ottenere la Pole Position.

In Qatar alla prima prova dell’anno si era dovuto ritirare dopo il miglior tempo del sabato, mentre a Austin, in Texas, non era andato oltre a un deludente ottavo posto, dunque sarà lui il primo a dover migliorare le sue prestazioni in gara.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Vedremo quello che accadrà, ma non ci sono dubbi che questa gara della Malesia potrebbe davvero essere il momento cruciale per poter decidere una stagione di MotoGP che si sta facendo sempre più tesa e con grandissime interesse, con la sfida tra Quartararo e Bagnaia che si arricchisce di una meravigliosa pole position di Jorge Martin.