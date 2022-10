Sorpresa inattesa per Leclerc: il momento è da cuori forti (VIDEO)

Charles Leclerc è nel cuore dei tifosi della Ferrari e le sue prestazioni sono tali da avergli permesso di ricevere davvero una bella dedica.

Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Charles Leclerc abbia completamente cambiato il mondo Ferrari di questi ultimi anni, con il monegasco che può essere già considerato come uno dei piloti più amati dal mondo della Rossa, con la Scuderia che glielo ha fatto ancora una volta capire.

Per poter diventare uno dei piloti maggiormente amati all’interno del mondo Ferrari servono delle caratteristiche davvero fondamentali.

Non basta infatti solamente essere uno dei più veloci in pista, ma servono anche delle doti umane davvero molto particolari ed essenziali, come per esempio il coraggio e la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Tutte caratteristiche che vengono ampiamente riconosciute in Charles Leclerc, con il monegasco che può essere considerato senza problemi come uno dei più iconici piloti di questa generazione.

Le sue prestazioni nelle gare Ferrari dalle 2019 ad oggi e hanno permesso di poter essere tra i più apprezzati in tutto il mondo, non soltanto per le vittorie, ma soprattutto per le qualifiche del sabato, ma anche perché ha dimostrato ampiamente di poter avere una marcia in più rispetto alla concorrenza.

Quest’anno per la prima volta in carriera è riuscito finalmente a lottare per il titolo, anche se alla fine l’ha spuntata Max Verstappen con la sua Red Bull, grazie soprattutto a una migliore gestione della vettura.

Il tutto comunque sarà rimandato al 2023, con Leclerc che può avere dalla propria parte una maggiore esperienza da un punto di vista della pressione e dei grandi obiettivi che si è già prefissato, perché senza dubbio ancora per tanti anni la Ferrari parlerà la sua lingua.

A Maranello sono davvero tutti pazzi di Charles, per questo motivo non hanno assolutamente perso tempo nel dimostrarglielo ampiamente anche nell’ultimo periodo.

Di recente Leclerc infatti ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno, un avvenimento importantissimo per tutti quanti e giustamente non si poteva far altro se non dedicargli un momento della giornata ai box.

Tutti i meccanici, gli ingegneri Ferrari e ovviamente anche Mattia Binotto e il suo compagno di squadra Carlos Sainz hanno deciso di fargli trovare in maniera del tutto in attesa una particolarissima torta di compleanno.

Si tratta di un più che giusto riconoscimento per un ragazzo che ha ampiamente dimostrato non soltanto di essere un pilota eccezionale, ma anche una persona ampiamente alla mano e rispettosa dei ruoli all’interno del box.

Charles si è sempre fatto voler bene dunque dalla squadra e da tutto il tifo ferrarista, per questo motivo non deve assolutamente sorprendere se la difesa nei suoi confronti è sempre stata oltranza.

Leclerc festa nel box: si replicherà ad Austin?

Dunque il weekend è sicuramente iniziato con il sorriso per Leclerc e per la Ferrari, con il Mondiale che è già matematicamente nelle tasche di Verstappen, ma questo non vuol dire che gli obiettivi siano finiti.

La grande crescita della Red Bull ha permesso a Sergio Perez di poter ottenere il secondo posto in classifica, in questo momento con un solo punto di margine sul monegasco, dunque si cercherà di diventare almeno vice campione.

Inoltre non dimentichiamo come sia ancora ampiamente aperta la lotta per la classifica costruttori, con il primo posto che ormai anche in questo caso è saldamente in mano alla Red Bull, ma c’è da stare molto attenti alla rincorsa della Mercedes.

Leclerc ha già compiuto tutti i suoi record in questa stagione 2022, con il numero delle pole position che è già matematicamente suo, con ben quattro gare ancora da disputare, il che lascia un grande rammarico per la lotta al titolo.

Il ragazzo della Ferrari ha migliorato dunque il numero complessivo delle pole position della stagione 2019, anno in cui riuscì a concludere addirittura a quota 7, il suo precedente record.

È migliorato anche per quanto riguarda le vittorie che sono passate da due a tre in questo campionato, anche se la speranza è quella di migliorarsi ancora di più, ma ora c’è da ottenere il suo record personale per quanto riguarda i punti.

Nel 2019, l’anno dei suoi precedenti record aveva concluso a quota 264 e al quarto posto in classifica, dunque sono questi i due punti da dover perfezionare.

Fino a questo momento è arrivato a quota 252, quindi è assolutamente alla sua portata, con l’obiettivo che è assolutamente quello di diventare il vice campione del mondo.

Insomma mancano ancora quattro gare prima di chiudere definitivamente questo Mondiale 2022 che è stato sì di qualche ombra, ma prettamente di luci, ricordando infatti come le stagioni 2020 e 2021 della Ferrari non siano state memorabili, con Leclerc che sicuramente non vede l’ora di ripartire da zero dal 2023.