Noleggio auto a lungo termine: i vantaggi della formula “Pay per Use”

Il servizio del noleggio auto a lungo termine non necessita di grandi presentazioni, perché sono ormai diversi anni che sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia e non solo tra le aziende ma anche tra i privati. Quello che però in molti non sanno è che è possibile scegliere la speciale formula “Pay per Use” e che questa può rivelarsi particolarmente conveniente per alcuni automobilisti.

Vediamo dunque insieme come funziona la formula “Pay per Use” e quali sono gli effettivi vantaggi che vale la pena conoscere.

Noleggio a lungo termine “Pay per Use”: come funziona

La formula “Pay per Use” è pensata per coloro che necessitano di un’auto a propria esclusiva disposizione e che vogliono approfittare dei vantaggi del noleggio a lungo termine, ma al tempo stesso non usano di frequente il veicolo e percorrono pochi chilometri. La particolarità di questa formula sta nel fatto che si è liberi di scegliere quanti km includere nel proprio pacchetto ed eventualmente aggiungerne, pagando esclusivamente quelli che si utilizzano.

Il noleggio auto lungo termine con formula “Pay per Use” rappresenta un’opportunità interessante per alcuni automobilisti e merita dunque di essere preso in considerazione.

I vantaggi della formula “Pay per Use”

Perché per alcuni è più conveniente scegliere tale opzione piuttosto che il noleggio a lungo termine tradizionale? Quali sono nel dettaglio gli effettivi vantaggi di questa formula? Vediamoli insieme.

# Canone fisso mensile più basso

Innanzitutto, il noleggio a lungo termine con formula “Pay per Use” prevede un canone mensile fisso più basso, proprio perché i chilometri non sono inclusi e devono essere acquistati separatamente. È per tale ragione che l’opzione non converrebbe assolutamente a coloro che utilizzano spesso l’auto e si rivela al contrario molto vantaggiosa per chi fa un uso sporadico del veicolo e percorre pochi chilometri. In questo caso infatti si ha la possibilità di risparmiare sul canone mensile fisso, che comprende comunque tutti i costi come assicurazione e manutenzione.

# Libertà di personalizzare il pacchetto

L’altro vantaggio della formula “Pay per Use” sta nella libertà che viene offerta dalle migliori concessionarie di personalizzare il proprio pacchetto. È possibile, in sostanza, acquistare un tot numero di chilometri ed eventualmente aggiungerne in seguito, qualora ci si rendesse conto di averne bisogno. In questo modo si ha sempre la certezza di spendere solo in base agli effettivi utilizzi dell’auto.

Noleggio a lungo termine “Pay per Use”: quando sceglierlo

Quando conviene scegliere questa formula specifica quindi? Come abbiamo visto, il noleggio a lungo termine “Pay per Use” è pensato appositamente per coloro che utilizzano poco l’auto oppure percorrono pochi chilometri al giorno. In questi casi, potrebbe rivelarsi molto più conveniente scegliere tale formula in modo da sostenere un canone fisso mensile molto più basso e pagare esattamente in base ai chilometri che si percorrono.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Al contrario, questa formula non conviene assolutamente a chi utilizza l’auto di frequente e compie lunghi tragitti: la spesa finale sarebbe superiore a quella prevista per il pacchetto tradizionale del noleggio a lungo termine.