F1, Sainz si allena con il suo idolo: il nome è di quelli incredibili

Carlos Sainz ha avuto modo in questi anni di mettersi in mostra alla guida della Ferrari, ma sembra che abbia successo anche con altri sport.

Quando la Ferrari ha deciso di inserire all’interno della propria scuderia Carlos Sainz erano in molti a non essere convinti della bontà dell’affare, ma alla fine lo spagnolo ha ampiamente dimostrato di poterne essere all’altezza, con la sua passione che però non si ferma unicamente al mondo della Formula 1.

Nel mondo della Formula 1 bisogna essere bravi a saper costruire un Team che possa essere vincente, con la gestione dei piloti che non è assolutamente mai semplice.

Non si può infatti pensare di ottenere grandi traguardi nel momento in cui si acquistano due numeri uno assoluti, soprattutto perché questo porta a delle guerre interne che non aiutano la squadra.

Il ruolo del secondo pilota infatti è sempre stato molto delicato, con il suo compito che è quello di poter aiutare in tutti i modi la prima guida per arrivare alla vittoria.

I problemi però nascono nel momento in cui bisogna fare il secondo a un pilota più giovane, esattamente quello che è successo a Carlos Sainz nei confronti del compagno Charles Leclerc, infatti inizialmente c’erano state dei problemi.

L’iberico però poi ha assolutamente confermato il fatto che soprattutto a inizio stagione la differenza tra lui e monegasco era evidente, dunque è stato lui a dover lavorare in maniera molto soda per poter recuperare lo svantaggio.

Nonostante questo però sono state sempre molto accese le critiche nei confronti del figlio d’arte, soprattutto per quella sua vittoria Silverstone che è sembrata a tutti gli effetti uno scippo al compagno di squadra.

Alla fine però si può dire che il rapporto tra i due sia assolutamente sereno, questo è quello che indubbiamente conta di più all’interno del mondo della Ferrari, perché come diceva il grande Enzo, la cosa più importante è l’unità di intenti.

Il Mondiale ormai sta giungendo al termine la Ferrari ha solamente di consolidare il secondo posto in classifica e costruttori davanti alla Mercedes, sperando anche che Charles Leclerc possa rimanere davanti a Perez in classifica generale.

Sainz intanto si dedica alla sua grande passione, ovvero il golf, con il suo nome che lo ha portato così a poter scambiare una serie di colpi con uno dei più grandi campione del momento ovvero Dustin Johnson.

Sappiamo benissimo infatti come questo weekend inizierà il Gran Premio di Austin, alcuni piloti che sono già in territorio statunitense e dunque senza ha avuto l’opportunità di poter entrare in un prato verde proprio con il fenomeno a stelle e strisce.

Non tutti lo conosceranno, ma nel curriculum sensazionale di Dustin Johnson c’è la vittoria dello US Open nel 2016 e del Masters del 2020, senza poi dimenticare il secondo posto alla PGA Championship del 2019.

Sainz a lezione di golf da Johnson: emozione unica

Lo stesso Sainz si è detto assolutamente molto emozionato e onorato di poter scambiare dei colpi con Dustin Johnson, uno di quelli che sicuramente ha dimostrato grandissimo talento in questi ultimi anni.

Non si può negare inoltre il fatto che per poter praticare lo stesso sport sia stato lo spagnolo a dover passare alla disciplina dello statunitense, perché è davvero molto complicato pensare che il golfista potesse reggere i ritmi di una Formula 1.

Questo però ha permesso per l’ennesima volta la Formula 1 di farsi conoscere in maniera sempre più importante negli Stati Uniti, una nazione che fino a pochi anni fa era davvero molto lontana da questa realtà.

Negli ultimi anni infatti è cresciuta moltissimo l’attesa nei confronti della più importante competizione automobilistica del mondo anche nella nazione a stelle e strisce, tanto è vero che già quest’anno sono stati ben due i Gran Premi.

A Miami era stato Max Verstappen a ottenere il successo davanti a Charles Leclerc, probabilmente la prima vera gara della stagione dove si è vista una netta superiorità da parte della Red Bull nei confronti della Ferrari.

Per il Gran Premio di Austin invece il mondiale non sarà più in palio, ma non per questo bisognerà andare in Texas rilassanti e disinteressati al risultato.

Sarà molto importante per la Ferrari anche l’apporto di Carlos Sainz in questa gara, con lo spagnolo che dunque cercherà in tutti i modi di poter convincere la Scuderia nel dargli un’occasione per la lotta al Mondiale nel 2023.

Mancano davvero sempre meno giorni all’inizio del Gran Premio di Austin, ma intanto Sainz ha capito perfettamente che bisogna saper rilassare il corpo e la mente prima delle gare più importanti, dunque una sana partita a golf con un mito assoluto di questa disciplina non può altro che fargli bene.