F1, Alonso non dimentica il suo mentore: la dedica scatena le polemiche

Fernando Alonso è una delle grandi leggende della Formula 1, con lo spagnolo che non dimentica chi lo ha reso grande quando era giovane.

Uno dei piloti che è stato in grado di essere considerato tra i migliori nella storia della Formula 1 è sicuramente lo spagnolo Fernando Alonso, con le sue due vittorie del mondiale nel 2005 e nel 2006 con la Renault che gli hanno permesso di diventare unico nel suo genere e quel periodo gli ha fatto conoscere una persona che ancora oggi stima moltissimo.

Riuscire a vincere due Mondiali di Formula 1 è un’impresa davvero molto rara nella storia, con la Max Verstappen che è stato in grado in questa stagione di raggiungere dei campionissimi.

Uno di questi è sicuramente è lo spagnolo Fernando Alonso, con i suoi due successi con la Renault che gli hanno permesso in quegli anni di realizzare addirittura ben tre record assoluti.

L’unico di questi che gli è stato tolto è quello del più giovane vincitore della storia della Formula 1, con questo traguardo che è stato superato prima da Lewis Hamilton nel 2008 e poi definitivamente da Sebastian Vettel nel 2010, attuale detentore del primato.

Quelli che invece sono ancora ben stretti nelle mani di Fernando sono legati alla sua nazione e alla sua scuderia, infatti nessuno spagnolo né prima né dopo di lui è stato in grado di vincere il mondiale di Formula 1, stesso discorso di casi per la Renault, che si è imposta solamente con l’asturiano.

Nei suoi anni nella casa francese ha avuto l’opportunità di conoscere direttamente anche l’allora Team Principal della Scuderia, ovvero Flavio Briatore, uno di quelli che ha saputo scrivere pagine fondamentali nella storia della Formula 1.

L’imprenditore piemontese sicuramente non è mai stato considerato mister simpatia, ma è innegabile il fatto che il suo apporto all’interno del mondo dell’automobilismo sia stato determinante.

Fu lui infatti a scoprire un giovanissimo Michael Schumacher quando correva solamente per la Jordan, portandolo così in Benetton diventando un fenomeno, con lo stesso che si può dire per Fernando Alonso.

Dunque Briatore è stato in grado di poter vincere gli unici due Mondiali della storia sia della Benetton che della Renault lanciando due fenomeni assoluti, anche se lo spagnolo non è stato in grado di replicare i trionfi di del Kaiser.

Per questo motivo Fernando è davvero sempre rimasto molto legato alla figura di Flavio Briatore, tanto è vero che di recente, all’interno del suo canale di Instagram, ha deciso di sponsorizzare addirittura il locale dell’imprenditore.

Il Billionaire rappresenta sempre e comunque uno dei luoghi più conosciuti in tutta Europa, con la pubblicità che sicuramente non è fondamentale per poterlo far diventare ancora più noto, ma Alonso ha consigliato ancora una volta tutti i suoi follower di farci un salto.

Alonso sponsorizza il Billionaire: il suo grande rapporto con Briatore

Ovviamente nel momento in cui Fernando Alonso ha deciso di sponsorizzare direttamente il Billionaire di Flavio Briatore non sono mancate le polemiche attorno allo spagnolo.

Sono moltissime infatti le persone che non gradiscono in alcun modo gli atteggiamenti dell’imprenditore piemontese ma lo spagnolo vive completamente un altro tipo di rapporto con Briatore.

Fernando infatti avrebbe voluto riportare Flavio anche all’interno della Alpine in questa stagione 2022, chiaramente non come Team Principal, ma quantomeno come figura di riferimento nel box.

Il rapporto tra i due è sempre stato davvero molto intenso, soprattutto perché le parti hanno cercato sempre di rispettarsi con Alonso che ha avuto l’opportunità di crescere sempre di più in un periodo dove faticava a esprimersi.

Non tutti avrebbero dato l’occasione ad Alonso di poter spiccare il volo quando era così giovane, con il suo passaggio alla Renault che gli ha permesso così di poter diventare uno dei più grandi della storia.

Ricordiamo infatti come le due parti siano ancora davvero molto in sintonia e unite, con lo spagnolo ex Ferrari che non dimentica mai il suo rapporto con Briatore.

Quello che noi possiamo fare da esterni solamente a giudicare il lavoro di Alonso e quello di Briatore, con il rapporto umano che ovviamente è una cosa totalmente diversa da quello che si vede dalla televisione.

Non ci sono però dubbi sul fatto che anche i peggiori detrattori di Briatore non potranno far altro se non ammettere il fatto che le sue intuizioni in Formula 1 sono state davvero molto importanti per migliorare sempre di più le quattro ruote.

Peccato però che in questo momento sia anche stato squalificato a tempo indeterminato dal mondo delle corse, considerando infatti come in occasione del Gran Premio di Singapore, l’ultimo vinto da Alonso proprio con la Renault, obbligò il figlio di Piquet a schiantarsi contro il muretto per favorire il compagno di squadra.

Insomma una figura che ha sempre davvero molto diviso, ma Alonso continua sempre a riconoscerne una stima e un affetto davvero unico.