Marc Marquez, arriva la rivelazione: il pilota Honda vuota il sacco

Marquez soddisfatto di aver ritrovato il podio a Phillip Island: il pilota Honda continua a migliorare, la vittoria si avvicina.

Podio numero 100 in MotoGP per Marc Marquez. Il secondo posto conquistato nel Gran Premio d’Australia è molto significativo. L’ultima volta che aveva finito una corsa nelle prime posizioni era il 24 ottobre 2021, quando vinse a Misano dopo la caduta del leader Francesco Bagnaia.

Anche a Phillip Island c’è stata la conferma dei passi avanti dell’otto volte campione del mondo. A livello fisico sta sempre meglio e probabilmente in Honda stanno anche capendo meglio come far progredire la RC213V in ottica 2023. Serviva il suo ritorno affinché il marchio di Tokio rivedesse la luce.

Nel prossimo fine settimana ci sarà un altro banco di prova importante a Sepang, pista impegnativa e dove lui vorrà assolutamente confermarsi nelle migliori posizioni. Oggi ha mancato la vittoria di pochissimo, preceduto per meno di un secondo da Alex Rins. In Malesia ci riproverà, se avrà il passo giusto.

MotoGP Australia, Marc Marquez felice a Phillip Island

Marquez in un’intervista concessa nel post-gara a Sky Sport MotoGP si è detto soddisfatto di come è andata a Phillip Island oggi: “Sono contento. Mi sono sentito forte dall’inizio alla fine, questa era la cosa più importante. Abbiamo preso un rischio dall’inizio scegliendo la gomma morbida al posteriore, penso che per me fosse quella giusta. Con la Honda devi cercare qualcosa di diverso dagli altri. Alla fine avevo ancora passo e potevo attaccare, ma Rins ha fatto un ultimo giro strepitoso e si è difeso bene, impedendomi di passare all’interno. Sono felice di come è andata”.

Marc ha anche chiarito con quale forcellone abbia corso in Australia: “Ho utilizzato quello in alluminio per tutto il weekend. Comunque quello in carbonio lo useremo di nuovo in futuro”.

A fine corsa era particolarmente felice, come se avesse vinto, e ha spiegato le sue emozioni: “È stata una gara divertente innanzitutto. Poi dobbiamo considerare da dove vengo e cosa è successo quest’anno, un podio non potevo immaginarlo… Sapevo che a Phillip Island avrei potuto essere forte e dovrei esserlo anche a Valencia. Invece a Sepang faremo fatica. Dobbiamo lavorare tanto sulla moto”.

Marquez ha anche confermato che fisicamente si sente bene, è a livello mentale che si sente più stanco: “Sono distrutto, ma mentalmente, non fisicamente. Questo perché c’è stata grande tensione in tutto il weekend, ero nervoso prima della gara perché sapevo di avere una opportunità. È stata come una finale. Sapevo di potercela fare, era importante per me e per il team”.