Supercar, ecco le più veloci del mondo: c’è una sorpresa davanti a tutti

Le supercar rappresentano il sogno assoluto di ogni appassionato di motori. Ecco una classifica delle più veloci sulla faccia del pianeta.

Chi non ha mai sognato di poter possedere e sfrecciare sulle strade di tutti i giorni a bordo di una supercar? Sicuramente, gli appassionati di motori lo avranno fatto almeno una volta nella vita, ma è chiaro che per poterselo permettere occorre un conto in banca davvero notevole, specialmente in un momento di crisi come quello che sta vivendo l’automotive al giorno d’oggi.

Tuttavia, per le supercar non c’è mai stata una vera e propria crisi, dal momento che il loro è un mercato esclusivo, riservato a personaggi che difficilmente perderanno il loro patrimonio. A volte pensiamo che il top assoluto in termini di performance possano essere la Ferrari, la Lamborghini, la Pagani o similari, ma nella giornata di oggi scopriremo che non è così.

Esistono vetture ancor più estreme e costose di quelle che vi abbiamo appena elencato, che raggiungono delle prestazioni eccezionali pur essendo meno famose, fatte da produttori quasi artigianali che costruiscono edizioni limitate di capolavori senza tempo. Ora andremo a fare una lista delle cinque auto più veloci del pianeta, e siamo sicuri che quando la leggerete resterete molto stupiti.

Supercar, ecco le cinque più veloci del mondo

Le supercar possono contare su delle performance da brividi, che non sono pareggiabili da vetture di serie tradizionali. Come prima sorpresa di giornata, sappiate che tra le cinque auto più veloci del pianeta non rientrato Ferrari e Lamborghini, ma marchi meno noti che hanno condotto dei lavori eccezionali per entrare in questa speciale classifica.

La vettura più veloce del mondo è la Koenigsegg Jesko Absolut, vettura che secondo i test virtuali dovrebbe raggiungere i 531 km/h, anche se purtroppo non ha mai potuto provarlo in pista. Infatti, la casa svedese l’ha presentata poco tempo fa, ma a causa del Covid-19 non ha mai avuto occasione di provare le sue strepitose prestazioni. La casa svedese è impaziente di poter liberare la furia della sua neonata; Al secondo posto si piazza la Bugatti Chiron, che è in grado di raggiungere i 490,48 km/h, ed al momento è la più veloce del mondo tra quelle che hanno avuto l’occasione di scendere in pista ed effettuare un test vero e proprio; Al terzo posto c’è la SCC Tuatara, che ha raggiunto i 455,3 km/h. Il 17 gennaio del 2021 ha toccato questa cifra su una pista di atterraggio degli Space Shuttle, ed è l’auto di serie più veloce del mondo, dal momento che le due che abbiamo citato in precedenza sono prodotte in edizioni limitatissime; In quarta posizione c’è un’altra Koenigsegg, vale a dire la Agera RS, che nel 2015 ha toccato i 447,49 km/h. Non avendo ancora girato in pista la nuova Jesko Absolut, questa è attualmente la creatura più veloce del marchio svedese che abbia provato sul campo la propria, strabiliante velocità; Chiude la classifica la Hennessey Venom F5, che ha raggiunto una velocità massima di 437,1 km/h. Questo primato è stato ottenuto nel marzo del 2022, ma c’è da dire che le cose potrebbero non essere finite qua, dal momento che si stanno svolgendo ulteriori test proprio in questi mesi nel tentativo di renderla ancora più veloce.

Supercar di questo livello fanno davvero rabbrividire per le loro prestazioni, e la sensazione è che più si andrà avanti ed ancora si farà meglio. In questi termini, la Koenigsegg è sicuramente la regina, ed è anche una casa automobilistica piuttosto recente, essendo stata fondata in Svezia nel 1994 ad Angelholm.

L’obiettivo dell’omonimo fondatore era quello di costruire vetture potentissime, in grado di raggiungere velocità impressionanti, ma che allo stesso tempo non venissero penalizzate, in termini di guidabilità, dal discorso peso, cosa che avviene ad esempio alle Bugatti. Nonostante un numero molto ridotto di vendite per ovvi motivi economici, la Koenigsegg ha addirittura sfiorato l’acquisto della Saab.

Nel 2009, infatti, sembrava che il produttore di auto estreme stesse per strappare la casa svedese alla General Motors, ma dopo un pre-accordo iniziale non se ne fece nulla. Tutto ciò lascia intendere come questo marchio abbia grandi progetti per il futuro, nonostante una fabbrica molto piccola che ospita appena una cinquantina di dipendenti.

Quanto sta facendo la Koenigsegg racconta la vera passione per l’automobilismo di un tempo, quello più genuino e guidato soltanto dalla passione. Ora c’è grande attesa per il primo test della Jesko Absolut, che dopo essere stata ferma a lungo a causa del Covid-19 potrebbe essere liberata in breve tempo. Un eventuale test potrebbe davvero portare a scrivere la storia dei record di velocità massima.