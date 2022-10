Lo riconoscete? Oggi è un grande pilota di F1 (FOTO)

Entrare nella F1 è uno dei grandi sogni di chiunque ha la passione per i motori, dunque sapreste conoscere questo bambino che ce l’ha fatta?

Ci sono alcuni piloti che sono stati in grado a tutti gli effetti di poter entrare In brevissimo tempo nel cuore degli appassionati, probabilmente sono stati coloro che fin da piccoli avevano un enorme passione per i motori, dunque chissà se avete già riconosciuto questo simpatico bambino.

Dal 1950 non c’è assolutamente alcun dubbio che la Formula 1 rappresenti il massimo per tutti coloro che decidono di intraprendere la carriera di pilota automobilistico.

Sono davvero tantissimi coloro che sono stati in grado di poter essere amati e apprezzati per la passione che sprigionavano da tutti i loro pori, con diversi che hanno dimostrato sempre e comunque il loro talento.

Vedere la felicità nel volto di queste persone nel momento in cui riescono a vincere una gara e tagliare il traguardo per primi è un qualcosa veramente di emozionante, per questo motivo bisogna anche sapere risalire ai principi e ai primi anni di carriera.

Non ci sono assolutamente dubbi nel poter affermare che uno di quelli che maggiormente dimostra felicità e soddisfazione del potere guidare un’automobile in questo momento sia Charles Leclerc con il principale pilota della Ferrari che ha dimostrato a tutti perché è così apprezzato.

Le sue qualità sono state ampiamente dimostrate, con una capacità difensiva c’è davvero rara, perché per superare il campioncino monegasco bisogna sudare veramente le proverbiali sette camicie.

Charles ha sempre avuto il grande sogno di poter diventare un pilota di F1, tanto è vero che di recente ha deciso di pubblicare sui suoi canali una sua foto da bambino.

Lo sappiamo benissimo lo avevate riconosciuto immediatamente, perché non è assolutamente cambiato di una virgola, seppur chiaramente sia cresciuto e non ha più quello strano caschetto che andava tanto di moda inizio anni 2000.

Leclerc ha saputo ottenere quello che voleva dalla propria vita, ovvero diventare un pilota di Formula 1, ma lo ha fatto assolutamente alla sua maniera e con grandissima classe.

Lo si vede tuttora come il ragazzo classe 1997 una persona estremamente gioviale e sereno, con qualcuno che ritiene questa sua caratteristica forse un problema in un mondo spietato come quello della F1.

Charles però ha iniziato fin da subito a lottare curva su curva con i migliori del mondo della sua età per poter sfondare, infatti sono state storiche le lotte da bambino con Max Verstappen, quello che a tutti gli effetti può essere considerato il suo alter ego.

Leclerc, da bambino a campione F1: il sogno di una vita

Sicuramente la grinta e la tenacia di Max Verstappen ha premiato l’olandese prima rispetto a Leclerc, infatti il figlio di Jos è riuscito ad entrare in Formula 1 quando era addirittura minorenne.

Charles invece ha dovuto aspettare il 2018, anno in cui venne messa sotto contratto dall’Alfa Romeo, con la possibilità di poter per la prima volta gareggiare in F1.

In quell’occasione il suo compagno di squadra era lo svedese Ericsson, con la differenza tra i due che fu davvero abissale a favore del giovane monegasco che dimostrò di essere di tutt’altra pasta rispetto al compagno di squadra scandinavo.

Lo svedese infatti concluse il Mondiale con un totale di 9 punti, mentre Leclerc si stanziò a quota 39 dunque tutt’altro livello rispetto al compagno.

Il rapporto molto stretto tra l’Alfa Romeo e la Ferrari dunque portò le due scuderie a decidere per un cambio davvero molto singolare, con il campione del mondo del 2007 Kimi Raikkonen che lasciò il posto al suo giovane collega.

L’obiettivo per lui era quello di crescere alle spalle di un 4 volte campione del mondo F1 come Sebastian Vettel, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che già dalla sua prima stagione nel 2019 riuscì a vincere una gara in più rispetto al tedesco e a chiudergli davanti in classifica.

Da quel momento in poi la Ferrari è stata targata a tutti gli effetti Leclerc, anche nelle 2021 ce l’ho visto soccombere nella sfida diretta con il compagno di squadra Sainz, con lo spagnolo che è riuscito proprio all’ultima gara a superarli in classifica.

Quest’anno però è stato assolutamente chiaro ed evidente a tutti come Leclerc sia un pilota superiore rispetto al pure bravissimo iberico, perché se uno è solamente un ottimo pilota, l’altro tutte le carte in regola per diventare un campionissimo.

Non si può assolutamente negare come ci sia stata molta delusione per questo Mondiale, infatti al termine della gara di Suzuka lo stesso Leclerc ha scritto un post dove si complimentava con Verstappen, ma allo stesso tempo non negava una certa amarezza.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Questo comunque è stato il suo primo vero Mondiale dove lo ha visto protagonista per la lotta al titolo, ma non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che ce ne saranno ancora tantissimi altri, dunque il tutto è rimandato all’anno prossimo, con Leclerc che ancora tantissimi sogni da fare coronare a quel bambino che non vedeva l’ora di gareggiare in Formula 1.