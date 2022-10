F1, la Red Bull si fa beffa della Ferrari: ecco cosa sta accadendo ad Imola

Max Verstappen e la Red Bull sono pronti per scendere in pista ad Imola, a pochi giorni dal bis mondiale in F1. Ecco tutti i motivi.

Giornate di festa in casa Red Bull, dove non si fermano i festeggiamenti per la vittoria mondiale di Max Verstappen. L’olandese è ormai il padrone assoluto della F1 moderna, ed in quel di Suzuka si è laureato campione del mondo per la seconda volta, demolendo i sogni della Ferrari e di Charles Leclerc.

In quel di Suzuka, la F1 si è resa conto, per l’ennesima volta, dello strepitoso talento di questo ragazzo olandese, che ha staccato tutti di almeno quasi mezzo minuto. Sergio Perez si è preso il secondo posto grazie alla penalità rifilata a Leclerc, ed il tutto ha permesso a Super Max di festeggiare l’alloro iridato, con ben quattro gare di anticipo.

Verstappen ha tagliato il traguardo di Suzuka senza sapere che il titolo era stato vinto, vista l’enorme confusione che si era generata a seguito del taglio di chicane del monegasco. La scoperta più bella della sua vita, il figlio di Jos l’ha fatta durante le interviste, quando Tom Wood e Johnny Herbert gli hanno comunicato che aveva messo le mani sul suo secondo titolo mondiale. Una scena da cinema, che però fa ben capire l’inadeguatezza della FIA, la quale sta mettendo in ridicolo il Circus intero con le sue decisioni.

Super Max ora punta a vincere tutte le ultime gare rimaste, nella speranza di poter contare su una Red Bull mostruosa come quella vista dal Belgio in poi. La superiorità della squadra anglo-austriaca è evidente, e non c’è nulla da fare per la concorrenza, che dovrà fare carte false per il prossimo anno.

F1, Verstappen gira ad Imola per un filming day

Ha davvero del clamoroso quello che nella serata di ieri ha riportato “Autosprint“. La storica rivista italiana ha fatto sapere che Max Verstappen, neo bi-campione del mondo della F1, è pronto a festeggiare il suo titolo sul tracciato di Imola, dove è arrivato da poco in questa mattinata di ottobre.

L’elicottero che trasporta l’olandese è atterrato attorno alle 9:30 del mattino, ed un’ora più tardi il pilota è sceso in pista sulla sua Red Bull per effettuare un filming day. Inizialmente, si pensava che Super Max potesse scendere in pista per un’esibizione su una vecchia monoposto, ma poi è stato specificato che si tratta proprio della RB18 che ha dominato questo mondiale.

Sui social, è apparsa una foto di un camion del team di Milton Keynes che arrivava nel paddock di Imola, a conferma di quanto riportato poco fa. Verstappen è pronto a celebrare il titolo proprio a casa della Ferrari, su una pista che gli ha già dato tantissimo in questi anni.

L’olandese non aveva mai corso prima del 2020 in F1 ad Imola, ed il debutto di due anni fa non è stato da incorniciare. Nell’anno delle inarrivabili Mercedes, Super Max fece di tutto per superare Valtteri Bottas, ma una foratura improvvisa lo costrinse al ritiro a pochi giri dal termine.

Meglio è andata nel 2021, dove ha costruito una vittoria eccezionale grazie ad una partenza perfetta sul bagnato. Il figlio di Jos, terzo in griglia, si è liberato immediatamente di Sergio Perez e di Lewis Hamilton, volando a vincere per la prima volta in terra italiana, ripetendosi anche nel 2022.

Nell’edizione di pochi mesi fa, Super Max ha davvero fatto il pieno, portando a casa la pole position del venerdì, la Sprint Race del sabato ed il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy della domenica. La Ferrari e Charles Leclerc ci avevano provato nel corso della “garetta” del sabato, con il monegasco abilissimo a superare il rivale al via.

Tuttavia, proprio da Imola, la Red Bull acquisì un certo vantaggio nella gestione delle gomme, con Verstappen che si prese il primo posto al penultimo giro, per poi guidare la doppietta del team di Milton Keynes alla domenica. Imola è la pista dove il figlio di Jos si è esaltato maggiormente in questo biennio assieme a Zandvoort, e festeggiare il titolo proprio qui sa di beffa per la Ferrari che ancora una volta ne è uscita sconfitta.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

L’olandese vuole godersela pienamente, ed è anche giusto che lo faccia dopo una stagione strepitosa. Sui social, come immaginabile, si è scatenato il putiferio contro la squadra di Christian Horner, che è stata invitata a festeggiare in Austria o a Silverstone, e di non presentarsi ai cancelli di Imola. Ovviamente, tutto sta procedendo regolarmente e la Red Bull di Verstappen è in pista per regalare spettacolo.