F1, celebrazione assurda: guardate cosa è successo a Max Verstappen

La F1 rischia davvero di perdere la faccia, come confermato anche dalla confusione del post-gara. Ecco cosa è accaduto a Verstappen.

Il mondiale di F1 targato 2022 è stato vinto, con quattro gare di anticipo, da Max Verstappen, che già nel mese di luglio aveva virtualmente chiuso i conti grazie al gran margine costruito su Charles Leclerc. Dopo la vittoria del titolo, il figlio di Jos ha ammesso che già in occasione della vittoria al Paul Ricard aveva iniziato a capire che il bis iridato era ormai cosa fatta, ma in seguito ha continuato a vincere senza mai perdere la concentrazione, da vero leader indiscusso.

Tralasciando le prime gare, l’olandese non ha mai avuto rivali. La Red Bull ha reagito al dominio della Ferrari di inizio stagione già da Imola in poi, e da quel momento in avanti, il Cavallino ha vinto solo le due gare di Silverstone e Spielberg, ma senza mai dare l’effettiva impressione di poter tornare in battaglia per il mondiale.

Verstappen non ha fatto altro che amministrare continuando a dominare la scena, finendo giù dal podio solo in Gran Bretagna ed a Singapore nelle corse che ha portato al termine, un ruolino da vero schiacciasassi. Tuttavia, anche a Suzuka è andato in scena un teatrino surreale che di certo non fornisce una bella immagine della F1, e tutto ciò a causa delle solite decisioni folli della FIA.

Infatti, oggi vi proporremo le immagini di quanto accaduto nel momento in cui i piloti sono scesi dalle loro monoposto, con Verstappen che era ancora convinto di non aver matematicamente conquistato il titolo. Il tutto è stato davvero ridicolo, ed in futuro occorrerà lavorare molto per evitare scene del genere.

F1, regna il caos prima del podio di Suzuka

Max Verstappen ha tagliato il traguardo del Gran Premio del Giappone nella convinzione di non aver ancora vinto il campionato del mondo di F1. La scoperta è poi avvenuta durante le interviste ai primi tre effettuate da Johnny Herbert subito dopo il momento in cui i piloti sono scesi dalle loro monoposto.

L’ex pilota di F1 ha annunciato all’olandese che la penalità inflitta a Charles Leclerc aveva fatto scendere il monegasco al terzo posto, e con l’assegnazione piena dei punti il titolo è stato assegnato proprio in Giappone. Nel video postato da un utente su Twitter e che potete trovare in basso, Verstappen è a colloquio con Sergio Perez ed il Super-consulente della Red Bull, vale a dire Helmut Marko, e ciò che si sono detti ha del clamoroso.

Super Max afferma subito che per la vittoria del titolo aveva ancora bisogno di un punto, e Marko conferma questo suo pensiero. L’austriaco ha poi rivelato al figlio di Jos che la squadra aveva in mente di richiamarlo ai box per cambiare gomme e mandarlo a caccia del giro più veloce, che gli avrebbe consentito di agguantare quel punticino mancante.

Sorridendo, Perez ha poi aggiunto che la grande festa sarebbe avvenuta in Texas, visto che la prossima corsa si correrà ad Austin il prossimo 23 di ottobre. I due piloti discutono, in seguito, del punto mancante di Verstappen, e sarà poi Tom Wood, responsabile delle comunicazioni della FIA, a confermargli la vittoria del titolo, uno scenario surreale e che di certo non fa onore alla massima serie automobilistica. A voi le immagini, cliccando in basso.