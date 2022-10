Auto, volete risparmiare sulle gomme invernali? Ecco cosa dovete fare

Sulla vostra auto è quasi il momento di montare le gomme invernali, che spesso costano molto. Ecco come potete risparmiare.

Una delle estati più roventi di sempre è terminata, ed anche per le nostre auto è il momento di voltare pagina. Infatti, su buona parte delle nostre strade, è obbligatorio indossare le gomme invernali, o altrimenti le vecchie ma mai superate catene, che in alcuni casi hanno salvato tanti automobilisti da multe molto salate.

Dal 15 novembre al 15 aprile, su molte strade non potremo più circolare con le gomme estive, ed è perciò arrivato il momento di recarci in officina per la sostituzione, anche se c’è ancora poco più di un mese di tempo. Il montaggio degli pneumatici “termici” dev’essere un dovere di ognuno di noi, dal momento che circolare con quelle estive sul ghiaccio o su strade esposte alla furia del clima può essere molto pericoloso per la nostra auto.

Inoltre, come detto, si rischiano anche delle multe importanti, o situazioni forse ancor più scomode. A volte, a causa di nevicate molto forti su zone dove non si è attrezzati per fenomeni atmosferici del genere, si creano delle lunghissime code ed anche incidenti a causa della mancanza delle gomme invernali, che portano gli agenti delle forze dell’ordine a far interrompere la marcia ai conducenti non in regola.

La scelta delle coperture invernali è molto vasta, ma per molti rappresenta una spesa non facile da sostenere. Infatti, si possono sborsare anche 500/600 euro per la sostituzione di un treno di gomme, anche se, ovviamente, non siamo costretti a cambiarle ad ogni inverno, ma possiamo riutilizzarle per diversi anni prima di doverle eliminare.

Auto, ecco come risparmiare sul cambio delle gomme

Per la vostra auto è il momento di sostituire le coperture, e per chi deve comprarne un nuovo treno è il caso di trovare qualche comodo metodo di risparmio, che di questo tempi non fa mai male. Il web, al giorno d’oggi, offre tantissime opportunità, e vi sono alcuni portali che sicuramente vi daranno una bella mano in tal senso.

Uno su tutti, eBay. Qui potrete trovare tantissime offerte di professionisti che acquistano dai magazzini dei pneumatici avanzati, ma non per questo vecchi o da buttare, o che, peggio ancora, possano essere pericolosi per la vostra auto. Visto che stiamo parlando di gomme “termiche”, è fondamentale gettare un occhio al DOT.

Si tratta dell’indice si stoccaggio del treno di gomme, che è da tenere d’occhio per un motivo ben preciso. Infatti, se non conservate correttamente, le mescole invernali possono usurarsi e danneggiarsi pur stando ferme in un magazzino, a causa, ad esempio, delle alte temperature estive che portano alla compromissione del battistrada, rendendole inutilizzabili in inverno.

Tanto per fare un paragone, è come se le F1 montassero sull’asciutto le gomme da bagnato, che andrebbero a distruggersi dopo poche curve a causa di una temperatura di utilizzo troppo alta. Anche sul fronte delle catene da neve è possibile attuare un gran risparmio, soprattutto per chi non ha intenzione di montare le gomme invernali.

Si può intervenire anche sul discorso legato ai cerchi in lega, adatti proprio alla stagione invernale, ma anche qui occorre fare una particolare attenzione ad alcuni dettagli. Dovete far riferimento al certificato NAD, che garantisce la conformità dei vari pezzi che potrete trovare su Internet, dal momento che le possibilità di risparmiare sono molto alte, ma a volte c’è anche il rischio di incappare in qualche truffa.

I cerchi più consigliati che potrete trovare su eBay sono quelli prodotti dalla Mak, ma anche gli Avus o i GMP sono di ottima qualità, ma dovete far attenzione anche ad un ulteriore aspetto. Quando trovate un’inserzione relativa a questo prodotto, confrontatene sempre il prezzo con quello disponibile sul sito di un rivenditore ufficiale.

Se la differenza è troppo elevata, sia a ribasso che viceversa, significa che c’è qualcosa che non va e che è meglio lasciar perdere, provando a dare un’occhiata altrove, dal momento che di offerte su queste parti delle vostre vetture sono davvero tantissime. Tuttavia, è bene muoversi sempre con attenzione, ed in caso farvi aiutare da qualche esperto che sicuramente saprà consigliarvi per bene, evitandovi rischi inutili con personaggi anche poco attendibili e non raccomandabili.

Le truffe su Internet sono all’ordine del giorno, per questo motivo ricordatevi dei nostri consigli, relativi, in particolar modo, al discorso dei certificate. Ora andate subito sulla rete e cercate qualche offerta che può fare al caso vostro, dal momento che l’inverno è ormai alle porte, anche se il clima di questi giorni può farvi pensare a tutt’altro.