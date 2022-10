Aleix Espargarò si regala un bolide da 500 CV: che spettacolo (VIDEO)

Un nuovo gioiellino nel garage privato di Aleix Espargarò. Il pilota Aprilia in Germania per ritirare un bolide da 500 CV.

Aleix Espargarò vive la sua miglior stagione in carriera nel Motomondiale. Quando mancano tre Gran Premi alla fine il pilota Aprilia dista 20 punti dal leader di classifica Fabio Quartararo e tutto è ancora possibile in un campionato imprevedibile e ricco di colpi di scena. Ma comunque vada a finire la corsa al titolo iridato, per il veterano della MotoGP sarà un anno che ricorderà per tutta la vita.

Ha conquistato la sua prima vittoria in Top Class, regalato il primo successo nella massima categoria alla Casa di Noale, inanellato una serie di ottimi risultati, sempre a zona punti ad eccezione della gara in Giappone, quando un errore ai box lo ha costretto a rientrare ai box prima della partenza per sostituire la RS-GP22 e ripartire dalla pit lane. Non avrà forse a disposizione il miglior prototipo sulla griglia, ma Aleix è sicuramente risultato il pilota più consistente in questo Mondiale 2022.

Un gioiellino da 500 CV per Aleix Espargarò

Per ricordare questa magnifica annata Aleix Espargarò ha pensato di farsi un regalino esclusivo: si tratta di una Audi RS-3 R Sportback opportunamente modificata e allestita dal tuner tedesco ABT. L’alfiere Aprilia è volato da Andorra in Germania per andare a ritirare personalmente questa vettura, realizzata in soli 200 esemplari e resa ancora più esclusiva in versione tuning. Ad accogliere il pilota è direttamente il responsabile Daniel Abt, con cui scherzano su quanto accaduto nel GP di Catalunya, con Aleix convinto di aver raggiunto la bandiera a scacchi quando mancava ancora un giro.

I due arrivano sul luogo dove è parcheggiata l’auto, tolgono il lenzuolo nero e danno luce a questa creatura motoristica che molti invidieranno. Sotto il cofano c’è un cuore pulsante cinque cilindri da 2,5 litri con la capacità di erogazione che passa da 400 a 500 CV grazie all’installazione di un intercooler ABT, di una centralina appositamente riprogettata e un tubo di scarico realizzato dallo stesso marchio tedesco. “Mia moglie dovrà stare attenta quando parcheggia“, ha scherzato il maggiore dei fratelli Espargarò.

Insieme a Daniel si mettono a bordo della specialissima Audi RS R Sportback ABT per provare qualche scatto in strada e raggiungere la velocità di 300 km/h. Emozioni uniche che vengono offerte anche ai fan, in un video YouTube che è stato postato sul canale ufficiale del tuner tedesco ABT.