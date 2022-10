Come vedere gratis in diretta la MotoGP? Ecco il metodo infallibile

Siete interessati al magico mondo della MotoGP? Per tutti voi c’è una soluzione per poter seguire il Motomondiale live senza costi di abbonamenti.

Da quando Marc Marquez ha subito il clamoroso infortunio a Jerez de la Frontera nel 2020, la classe regina ha, completamente, cambiato faccia. L’otto volte campione del mondo della Honda aveva vinto ben sei titoli da quando aveva debuttato nel 2013 in MotoGP. Ad eccezione dell’accesissima sfida del 2016 tra i rider della Yamaha, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, il Cabroncito aveva lasciato solo le briciole agli avversari. Le operazioni alla spalla destra hanno stravolto la sua carriera, ma anche dato chance ad altri piloti di emergere.

Il 2020 è stato un anno molto entusiasmante sotto questo profilo, incerto sino all’ultimo. Alla fine la spuntò il pilota della Suzuki, Joan Mir, in grado di vincere il mondiale con un solo successo di tappa. In quell’occasione, forse, il più scontento fu proprio Andrea Dovizioso. Quest’ultimo era stato l’unico ad essere riuscito a mettere in difficoltà Marquez al massimo della forma. Con l’infortunio di Jerez, in molti avevano pronosticato un facile successo del Dovi, sempre secondo negli anni precedenti. In quella stagione la Ducati, però, non puntò più sul romagnolo, già proiettata alla nascita del nuovo tandem Bagnaia – Miller. Così ne approfittarono i piloti della Yamaha, Quartararo e Morbidelli, che insidiarono fino alle ultime battute lo spagnolo della Suzuki. Il 2020 sarà, comunque, ricordato come un anno speciale per la casa di Borgo Panigale.

Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso festeggiarono, quantomeno, il titolo mondiale costruttori. Il secondo del marchio italiano in MotoGP, dopo quello conquistato nel 2007 con Stoner e Capirossi. La squadra corse ufficiale decise di promuovere la coppia del team Pramac, Jack Miller e Pecco Bagnaia. In teoria sarebbe dovuto essere l’australiano a regalare emozioni e provare la cavalcata mondiale e, invece, fu il torinese a insidiare el Diablo Fabio Quartararo per il titolo mondiale. Pecco si dimostrò un martello nell’ultima parte di stagione, vincendo quattro delle ultime sei tappe. Non bastò perché il francese si era già costruito un vantaggio consistente che amministrò senza patemi. La Desmosedici GP21 si rivelò la migliore moto della griglia, ma ciò non bastò per la conquista del doppio riconoscimento iridato.

MotoGP, sfida infinita al vertice

Nel 2022 la casa di Borgo Panigale è partita con il chiaro obiettivo di vincere il titolo piloti. Stavolta la supremazia tecnica della Desmosedici è risultata, davvero, troppo evidente. La Ducati si è aggiudicata, sin qui, ben 11 Gran Premi, conquistando 6 successi con Bagnaia, 4 con Bastianini e 1 con Miller. La statistica avrebbe dovuto garantire un risultato scontato, ma la maledizione Stoner potrebbe continuare. I tifosi della MotoGP sono rimasti incollati allo schermo per assistere alle gesta dei centauri nel corso di una delle stagioni più lunghe di sempre. Fabio Quartararo, sfruttando al massimo ogni occasione nella prima parte di stagione, è riuscito a tenere botta alla corrente Quartararo. Nuvola Rossa ha fatto una rimonta sensazionale nella seconda parte di stagione, vincendo quattro Gran Premi consecutivi. Date una occhiata al ritorno di Petrucci in MotoGP e al inaspettato disastro avvenuto a Motegi: il dato condanna Honda e Yamaha.

Per assistere alle battaglie di MotoGP gratis su Internet, sia da computer che da smartphone e tablet, vi sono diverse alternative. Su TV8, il canale in chiaro di proprietà di SKY, è possibile assistere ad alcune dirette e alle differite di tutte le gare di MotoGP. Basta accendere la TV e sintonizzarsi sul canale 8 per assistere alle gare e anche alle qualifiche del sabato oppure anche in streaming. L’alternativa per vedere in chiaro tutte le corse della top class a costo zero è rappresentata dalla TV svizzera, al canale RSI LA2, tra l’altro con commento in italiano. Vi basta accedere al portale Play RSI, scaricando l’app per Android e iOS/iPadOS, e avrete un ampio catalogo di contenuti. Se non riuscite ad accedere ai contenuti, non vi preoccupate perché vi basta avere un sistema VPN (Virtual Private Network) che consente di mascherare la propria attività su Internet e di nascondere il proprio indirizzo IP.

Anche se vi trovate geograficamente in Italia, potrete usufruire in streaming dei canali LA1 e LA2 della TV svizzera per visionare tutti gli eventi sportivi, tra cui la MotoGP, in diretta. Vi sono svariati servizi che offrono la possibilità di accedere ai programmi stranieri, come NordVPN. La cifra è, davvero, irrisoria. Gli abbonati Sky, naturalmente, hanno la possibilità di vedere le gare e tutte le sessioni, comprese nell’abbonamento. Oltre al servizio di Sky GO, le alternative a pagamento sono rappresentate da Now TV e VideoPass. Quest’ultimo è proposto direttamente dalla DORNA, la società che gestisce i diritti commerciali del Motomondiale, ma la cifra all’anno non è super vantaggiosa se non siete già clienti Sky.