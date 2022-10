Le curiosità su Francesco Bagnaia, per tutti ‘Pecco’, il pilota Ducati in MotoGP nato a Torino: quanto guadagna, la prima vittoria, chi è la sua compagna.

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, è il pilota italiano di MotoGP, in cui tutti credono da diversi anni ed in cui quest’anno, ripongono le speranze. Italiani a tifare per lui ed anche per la Ducati, nella speranza che il ragazzo vinca il primo Mondiale tra i “grandi”, dopo aver vinto quello di Moto2, nel 2018 con la Kalex.

La scheda di Francesco Bagnaia

Nome : Francesco Bagnaia

: Francesco Bagnaia Data di nascita : 14 gennaio 1997

: 14 gennaio 1997 Luogo di nascita : Torino

: Torino Età : 25 anni

: 25 anni Altezza: 176 cm

176 cm Fidanzata: Domizia Castagnini

Domizia Castagnini Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Professione : Pilota motociclistico

: Pilota motociclistico Instagram: pecco63

Il numero di Francesco Bagnaia è il 63

Non ha mai scelto numeri usuali, il ragazzo del Nord Italia. Correva infatti, col 41 ad inizio carriera, visto che tra i suoi miti c’era il giapponese, Noriyuki Haga. Arrivato al Motomondiale, il numero però era di Binder e così Pecco scelse il 4. Dopo, ha cambiato ancora diversi numeri nelle categorie inferiori, tra cui 21 e 42, ed allora perché non finire per triplicarlo quel 21? Così, una volta salito in MotoGP, Bagnaia ha scelto proprio il ’63’ da cui ora non si separa.

L’esordio di Francesco Bagnaia nel 2019

Dopo aver vinto in Moto2, ecco l’approdo alla massima categoria. Fu molto sfortunato, il classe ’97, nella sua primissima gara tra i big. Al Gran Premio motociclistico del Qatar 2019 del 10 marzo, finì per doversi ritirare dopo soltanto nove giri con la sua Desmosedici di Alma Pramac Racing. La prima gara, la riuscì a completare 21 giorni dopo in Argentina.

La fidanzata di Francesco Bagnaia

Lei è la bellissima, Domizia Castagnini, come Francesco oltre ad essere di grande bellezza, è anche giovane. Di professione, fa la Fashion Buyer e certamente non è poco conosciuta. La giovane wag del pilota Ducati infatti, ha ben 29mila follower sul suo profilo Instagram, dove spesso ha condiviso foto, proprio col suo Pecco. Una curiosità: i due si conoscono sin da quando erano bambini.

Gli sponsor legati a Bagnaia

Sul web, non c’è traccia di brand che si sono legati nel tempo, a Pecco Bagnaia. Si presuppone che i suoi, siano legati almeno per quanto riguarda il merchandising, alla Ducati, quindi alla Pramac ed anche alla VR46.

Prima vittoria e primo podio di Francesco Bagnaia

Il primo podio in MotoGP del forte pilota motociclistico italiano, si verificò al Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini 2020. In Pramac, Bagnaia arrivò secondo dietro Morbidelli e davanti a Mir. La prima vittoria però, arriverà solo il 12 settembre della stagione successiva. Al Gran Premio motociclistico d’Aragona 2021, finalmente il torinese si imporrà, arrivando in Ducati, davanti a Marc Marquez e Joan Mir.

Quanto guadagna Francesco Bagnaia

Al di là delle entrare degli sponsor, certamente il fortissimo Francesco, che vuole il suo primo Mondiale tra i grandi e magari anche un ritocchino, ha già un ottimo ingaggio. Nel 2022, è il sesto pilota in griglia con contratto più alto, con 4,3 milioni di dollari all’anno. Circa 4,5 milioni di euro all’anno.