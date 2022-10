Da poche ore, è venuto a mancare un grandissimo ex pilota del Motomondiale: l’inglese, Phil Read, ecco chi era.

Chi era Phil Read, venuto a mancare il 6 ottobre 2022 all’età di 83 anni. Da quanto letto nel comunicato della famiglia, l’inglese sarebbe andato via nel sonno, nella sua casa di Canterbury. In molti, ricorderanno le sue gesta tra gli anni Sessanta e Settanta, nelle classi 125 e 250, fino ad arrivare a vincere anche due Mondiali in 500, con la sua MV Augusta. Ricordiamo i momenti più significativi della carriera.

La scheda di Phil Read

Nome : Phillip William Read

: Phillip William Read Data di nascita : 1º gennaio 1939

: 1º gennaio 1939 Luogo di nascita : Luton (Regno Unito)

: Luton (Regno Unito) Età : 83 anni

: 83 anni Altezza: –

Fidanzata: Madeleine Read

Madeleine Read Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Professione : Pilota motociclistico

: Pilota motociclistico Instagram: –

Phil Read, cosa faceva oggi?

Il ‘Principe della velocità’, si è spento purtroppo, dopo un lungo periodo di malattia. Opinionista che aveva anche collaborato con alcuni team, da molto tempo però, Phil combatteva contro un brutto male, che lo teneva più lontano dalle piste che dagli ospedali. Negli ultimi mesi, aveva contratto anche il Covid-19 e le sue condizioni, erano da subito peggiorate.

Cosa ha vinto Phil Read?

Praticamente, tutto quel che c’era da vincere. Il primissimo Motomondiale vinto dal ragazzo di Luton, risale al 1964. Era in classe 250 e vinse in Yamaha un mondiale che lo vide andare per cinque volte sul gradino più alto. Di mondiali 250, il britannico ne ha vinti poi altri tre: 1965, 1968 e 1971. Nel 1968 vinse anche quello dei 125, sempre con Yamaha. Arrivato in classe 500, impiegherà cinque mondiali, prima di vedere il successo, che però arriverà in una doppia occasione. Phil infatti, in MV Augusta, vincerà nel 1973 e 1974.

Le scuderie per cui ha corso Phil Read

In 125, il fortissimo pilota inglese, corse con EMC e Yamaha. Nella classe 250, è stato quasi sempre un pilota Yamaha, tranne una brevissima parentesi del 1969, quando aveva firmato anche con la Benelli.

L’unica categoria dove Read non ha vinto è la 350, pur correndo in molte occasioni. Le moto che ha usato, sono state quelle di Norton, Gilera, AJS, Yamaha e MV Augusta. In 500 infine, le sue scuderie sono state: Norton, Gilera, Matchless, Ducati, MV Augusta e Suzuka.

Phil Read famiglia e figli

L’inglese, aveva ben cinque figli. Quattro sono maschi, Michael, Graham, Phil Jr e Roki ed una femmina, Esme. La moglie, era Madeleine Read, anche lei, pilota motociclistica professionista ed appassionata di sport.

I compagni di scuderia di Phil Read

Tra i compagni di scuderia del fortissimo britannico, ci fu Giacomo Agostini. Visto però, che inizialmente la MV Augusta lo aveva preso per fargli fare da gregario all’italiano, il classe ’39 decise di restare per poco. Uno dei primi compagni di scuderia invece, fu il canadese, Mike Duff. Dopo, in 125 arrivò anche Bill Ivy, poi tra le altre categorie, anche John Hartle, Rodney Gould, John Dodds, Bert Schneider, Gianfranco Bonera.