F1, Verstappen titolo a rischio? Il boss spiazza tutti

Max Verstappen è vicino al bis iridato in F1, ma Christian Horner ha sorpreso il pubblico con delle parole inattese. Ecco cosa ha detto.

Il dominio di Max Verstappen sulla stagione di F1 targata 2022 è stato pressoché totale. L’olandese ha dovuto inseguire Charles Leclerc soltanto per i primi due mesi di stagione, salendo in prima posizione già verso la fine di maggio. Il monegasco ha potuto resistere per appena cinque gare, dopo le quali il suo vantaggio si è liquefatto, sino a trasformarsi in un ritardo che è aumentato strada facendo.

Tanto per darvi un’idea, da Imola in poi, Charles è arrivato davanti a Verstappen soltanto a Silverstone, a Spielberg ed a Singapore domenica scorsa. Parlando di gara vera e propria, soltanto in Austria Leclerc è riuscito a battere il proprio rivale per via di un ritmo più veloce, dal momento che nell’ultimo fine settimana ha approfittato dell’errore della Red Bull in qualifica, mentre in Gran Bretagna la RB18 di Super Max è finita nelle retrovie a causa di un problema al fondo che lo ha rallentato mentre era in testa.

In sostanza, non c’è stato nulla da fare contro il fenomeno olandese e la sua squadra, che ora è sotto attacco per aver sforato il Budget Cap. Tutto ciò non toglie nulla al figlio di Jos, che ha stregato questa F1 e che ha già ottenuto la bellezza di 31 vittorie in carriera, 21 delle quali tra il 2021 ed il 2022, dominando del tutto la scena in questi ultimi mesi.

Purtroppo per Verstappen, la striscia positiva di cinque successi consecutivi si è interrotta proprio a Singapore, a causa di un fine settimana davvero nero, simile soltanto a quello di Silverstone. L’errore in gara, nel momento in cui attaccava la McLaren di Lando Norris per il quarto posto, è stato farina del suo sacco, ma quanto accaduto in qualifica è stato l’origine di tutti i guai.

Dopo la gara, abbiamo svolto un’analisi sul giro di qualifica di Verstappen confrontandolo con quello di Leclerc, venendo a scoprire che prima del momento in cui il box gli ha comunicato di abortire il giro per la mancanza di benzina nel serbatoio, Super Max aveva un margine di 6-7 decimi da gestire nelle ultime due curve.

Tutto ciò significa che l’olandese avrebbe fatto la pole position con il braccio di fuori, e sarebbe potuto andare all’attacco del titolo mondiale già a Singapore. Ora, se Verstappen vuole chiudere i conti in Giappone, potrà farlo siglando la vittoria ed il giro più veloce, ed in quel caso non dovrà fare alcun calcolo. Visto il Super Max delle ultime gare la cosa pare fattibile, ma Christian Horner non vuole festeggiare con troppo anticipo.

F1, Horner ha dei dubbi sul titolo di Verstappen a Suzuka

La Red Bull è ad un passo dalla conquista di entrambi i titoli mondiali di F1, con il costruttori che manca ormai dal 2013, quando la coppia di piloti era formata da Sebastian Vettel e Mark Webber. In seguito, tutti gli otto titoli successi sono stati portati a casa dalla Mercedes, ma quest’anno qualcosa è cambiato.

In un incontro con la stampa, il team principal Christian Horner ha parlato della trasferta di Suzuka, dimostrandosi entusiasta per il ritorno della F1 in Giappone, ma evitando di esaltarsi per la conquista dei titolo, che non è affatto scontata: “Abbiamo un contratto di collaborazione con la Honda. Hanno fatto un ottimo lavoro per noi quest’anno come partner della Red Bull. La Honda è un eccellente marchio giapponese e la pista di Suzuka è ovviamente tra le più belle della stagione“.

“È fantastico tornare lì, perché c’è un’atmosfera unica ed il supporto dei fan è davvero molto piacevole. Sarà fantastico tornare lì e correre davanti a quella folla entusiasta. Per la prima volta dopo tantissimo tempo, correremo con il numero 1 sulla nostra macchina, non trovo altre parole per descrivere il mio entusiasmo in vista del week-end“.

Horner ha aggiunto: “Sarebbe fenomenale vincere il campionato in Giappone. Tuttavia, dobbiamo affrontare il tutto gara per gara. Il week-end del Gran Premio di Singapore ha dimostrato che tutto può succedere. Non diamo nulla per scontato. Andremo in Giappone ed andremo all’attacco completo nel fine settimana. Poi vedremo quale risultato ci sarà sul tabellone alla fine del fine settimana“.

Come al solito, Horner ha dimostrato una gran concentrazione, pensando al lavoro da svolgere in pista prima ancora che al risultato mondiale. La Red Bull, vedendo l’andamento della stagione, dovrebbe andare a nozze sui curvoni e sugli allunghi di Suzuka, con la Ferrari che potrebbe faticare e non poco nella gestione delle gomme. Tutto pende a favore dei campioni del mondo.