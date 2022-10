La supercar da 1 milione di euro devastata dalla furia dell’uragano | La foto diventa emblema del disastro

Se avete seguito il telegiornale in questi giorni non potete non aver sentito parlare dell’uragano Ian, la tempesta che sta sconvolgendo la costa della Florida da giorni. Una foto drammatica testimonia il disastro.

Recentemente in Italia si è verificato un violento nubifragio che ha devastato l’area di Senigallia nelle Marche ma anche oltre l’Oceano le cose non vanno tanto meglio: la tempesta Ian sta devastando la costa orientale degli Stati Uniti arrecando danni a cose e persone che non si vedevano da anni. Ecco come la tempesta di livello 4 sta sconvolgendo la vita di milioni di persone.

Un disastro annunciato

Negli Stati Uniti purtroppo le tempeste tropicali, gli uragani e i tornado sono eventualità molto diffuse, al punto che in molte località come la Florida, colpita anche più volte l’anno da fenomeni meteorologici disastrosi, le persone vivono con il pensiero che potrebbero dover lasciare la propria casa per un’allerta meteo con pochissimo preavviso.

Ovviamente, se salvare le vite è possibile, non sempre si può dire lo stesso di case e beni delle persone che sono costrette ad infilare poche cose in valigia e ad abbandonare la zona che rischia di venire investita dalla tempesta. Lo sa molto bene il proprietario di un’auto che è diventata un po’ l’emblema di questa drammatica situazione.

Colpita da Ian

L’uragano Ian è arrivato in questi giorni sulla Florida con tutta la sua furia e raffiche di vento che raggiungono la velocità impressionante di oltre 240 chilometri orari, quasi quella della supercar nelle foto qui sopra. Oltre a togliere corrente ed acqua a due milioni di abitanti e a costringerne molti altri ad una fuga scomposta e rapida, Ian ha fatto danni ai beni di chi non è riuscito a svuotare casa prima che la tempesta colpisse duramente le città.

Una foto che arriva proprio dalle città colpite dall’uragano mostra qualcosa che farà male agli appassionati di supercar oltre che al proprietario della vettura. Tra i beni distrutti da Ian figura infatti una vettura rara e costosa, come testimoniano le foto che circolano online in queste ore e che sono diventate un nuovo simbolo della tragedia.

Era appena arrivata a casa…

La McLaren P1 è una supercar del 2015 dal costo di circa un milione di dollari famosa per il suo motore ibrido da oltre 700 cavalli di potenza: prodotta in soli 381 esemplari, l’auto è molto rara ed ambita e purtroppo, un esemplare praticamente perfetto ed appena arrivato al suo nuovo proprietario è tra le tantissime auto distrutte dalla furia di Ian che sta ancora allagando città e campagne nel paese.

La vettura come ha spiegato lo stesso proprietario che ha purtroppo visto le immagini divenute ormai di dominio pubblico sui social network era stata acquistata da poco e sul tachimetro contava appena 480 chilometri: nel tentativo di proteggerla dall’uragano, questa persona l’aveva lasciata in garage ma la furia della tempesta l’ha tirata fuori a forza, distruggendola in modo irreparabile. Solo un’altra foto che prova quanto siano devastanti questi fenomeni meteorologici.