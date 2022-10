La Camaro più spaventosa di sempre si chiama come un liquore | 1.000 cavalli di follia [VIDEO]

Da un’auto chiamata “L’esorcista” non ci potevamo davvero aspettare qualcosa di diverso. Un noto preparatore di supercar ha realizzato una Chevrolet Camaro che farebbe un figurone all’inferno tra i demoni.

Quando il famoso drammaturgo William Shakespeare scrisse ne La Tempesta il verso “L’inferno è vuoto, i diavoli sono tutti qui”, si riferiva palesemente all’ultima creazione della Hennessey. La casa americana specializzata in supercar folli fondata ad Huston nel 1991 l’ha fatto di nuovo ma stavolta, al posto di una Lotus, ha “maledetto” una nota muscle car americana.

Un classico americano

Nata nel periodo del boom delle Pony car, la Chevrolet Camaro è una vettura longeva e molto famosa negli Stati Uniti che con l’ultima generazione, uscita nel 2016, è finalmente sbarcata in massa pure da noi. L’auto è la classica Muscle Car americana, caratterizzata da linee decise, motorizzazioni sempre all’altezza della situazione e tanta, tanta tamarraggine.

Ma come si fa a rendere ancora più aggressiva un’auto che strilla già “fammi strada” da ogni angolazione la si guardi? Semplice, basta rivolgersi ai ragazzi della Hennessey. Sapete, quei pazzi che anni fa hanno realizzato la Venom, una Lotus Elise sotto steroidi capace di superare i 400 chilometri all’ora e di insidiare il trono di sua maestà la Bugatti Veyron.

Ti maledico l’auto

La nuova creazione del marchio uscita proprio quest’estate altro non è che una versione terrificante – in tutti i sensi – della Dodge Camaro ZL1. L’auto, nota come Hennessey Exorcist è a mani basse la Camaro più potente che si sia mai vista e teoricamente, anche la muscle car se consideriamo che l’attuale record-car, la Dodge Demon, eroga “solo” 840 cavalli che non reggono il paragone con il mostriciattolo di oggi.

La Camaro ZL1 modificata da Hennessey ha un motore V8 da 6,2 litri che dai circa 400 cavalli di potenza – comunque impressionante badate bene – della ZL1 normale, arriva ad erogarne ben 1.000, una potenza che supera di quasi 200 cavalli quella della rivale prodotta da Dodge. E in pista, il verdetto è arrivato con mostruosa precisione.

Le supercar hanno paura!

La nostra nuova Exorcist è stata recentemente testata in pista per capire a quali velocità potesse arrivare e in quanto tempo. Il verdetto è impressionante: l’auto impiega appena 2,5 secondi per scattare da ferma da 0 a 100 e può continuare la sua corsa infernale fino a 350 chilometri orari. Anche qui, il confronto con la Demon è impietoso: l’auto si ferma infatti a “soli” 320 chilometri orari, ma di che stiamo parlando…

Hennessey ci è riuscita ancora: hanno preso un’auto potente e ha ridefinito completamente il concetto stesso di “potenza” con un motore mostruoso e qualche lieve modifica estetica. Ma chi potrà mai controllare una simile belva in pista? Le 100 persone che riusciranno ad aggiudicarsi gli altrettanti esemplari che la casa intende produrre, ovviamente. Serviranno nervi saldi. E forse, una croce e qualche paletto di frassino.