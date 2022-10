Dakar Desert Rally, nuovo super gioco multi-console (VIDEO)

Sulle principali piattaforme arriva il nuovo Dakar Desert Rally, che vi farà vivere il brivido della gara più pericolosa del pianeta.

La Dakar è una delle corse più belle di tutto il panorama motoristico, in grado di regalare emozioni e spettacolo ma anche di incutere un gran timore. Una volta, la corsa partiva da Parigi ed arrivava presso la capitale Senegal, ma tutto ciò è svanito con l’edizione del 2007, che fu l’ultima a rispettare il nome originale.

Infatti, per motivi di sicurezza, la Dakar è stata in seguito spostata per evitare attentati ed imboscate, venendo disputata in Sud America dal 2009 al 2019, per poi traslare nuovamente in Asia. Lo storico raid si disputa nel mese di gennaio, ed è infatti indicata come tappa di apertura della stagione motoristica, precedendo la 24 ore di Daytona che è sempre in programma per l’ultimo fine settimana del primo mese dell’anno.

La leggenda di questa kermesse ha richiamato tantissimi campioni nel corso degli anni, ed a provarci nelle ultime edizioni c’è stato anche Fernando Alonso, che ha provato il brivido del rally raid più famoso del pianeta a bordo della Toyota. Il re assoluto di questa competizione è Stéphane Peterhansel, che ha totalizzato 14 vittorie (8 in auto e 6 in moto), divenendo una vera e propria leggenda.

Ultimamente, la corsa è stata dominata da Nasser Al-Attiyah che si è imposto per ben quattro volte in auto, mentre Carlos Sainz sr. l’ha portata a casa in tre occasioni. Essendo così amata per il suo fascino e la sua pericolosità, questa corsa attrae anche i produttori di videogiochi, che negli anni hanno regalato vari capitoli agli appassionati. Proprio in queste ore è uscito nei negozi il nuovo gioco, di cui ora andremo a parlare.

Dakar, ecco la recensione del nuovo Desert Rally

Il nuovo capitolo dedicato al raid più famoso del mondo si chiama Dakar Desert Rally, e sarà disponibile per Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC Windows. Sviluppato da Saber Interactive, si promette di regalare un’esperienza di guida tra le dune dell’Arabia Saudita davvero estrema, che possa portare il giocatore ad apprezzare ogni minimo centimetro in mezzo al deserto.

Si tratta di uno step enorme in termini di qualità grafica, specialmente per quello che riguarda le console più avanzate, con tutte le vetture, le moto ed i camion disponibili e realizzate sotto la licenza ufficiale delle case costruttrici. Avrete anche la possibilità di salire a bordo della nuovissima Audi Dakar e-tron, la prima elettrica a prendere parte alla gara più difficile del pianeta, portata al debutto da Carlos Sainz sr. lo scorso gennaio.

C’è da dire che la cura del dettaglio da parte degli sviluppatori è stata a dir poco maniacale. Come ben sappiamo, in questo raid si gareggia in ogni condizione, ed infatti, nel gioco, potrete trovarvi ad affrontare una tempesta di sabbia, un diluvio, il passaggio tra giorno e notte, e continui “sbuffi” di fango, che vi aiuteranno ad entrare ancor di più nella giusta dimensione di questa corsa, anche se non vi faciliteranno la vita durante la vostra partita.

Il gioco “base” comprende tutte le squadre partenti, ma c’è poi anche la versione deluxe che vi permette di mettervi alla guida delle vetture degli anni Ottanta. Tra di esse figurano il DAF Truck Turbo-Twin e la Peugeot 405 Turbo 16 che fu guidata dal mitologico Ari Vatanen, il quale si impose nel 1989 e nel 1990, quando la corsa ancora partiva da Parigi per poi concludersi nella capitale del Senegal.

Ci sono tre diverse modalità di gioco: Sport, Professional e Simulazione, e la cosa è utile a farvi scegliere con quale livello di difficoltà affrontare le vostre sfide. Ovviamente, la piattaforma permette di sfidarvi anche online con i vostri amici, e c’è da dire che le premesse per divertirsi alla grande ci sono davvero tutte. Godetevi queste immagini che sicuramente vi convinceranno ad acquistarlo.