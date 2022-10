Usa la supercar milionaria come se fosse una Fiat Punto tutti i giorni | Il record di km percorsi è incredibile

Chi ha mai detto che una supercar si può usare solo nel fine settimana per andare a farsi bello con gli amici? Un uomo ha condiviso un importante traguardo con i suoi followers sui social network: ecco cosa ha fatto!

Spesso tendiamo a pensare che con i costi di manutenzione e mantenimento, la spesa enorme per fare il pieno, il superbollo e tutto il resto, guidare una supercar tutti i giorni sia una pessima idea. Certo: lo crediamo noi dimenticando che una persona che può pagarsi una super auto da milioni di Euro non ha certo questi problemi di denaro. Soprattutto, che esistono proprietari a cui non frega nulla di ostentare la propria supercar, vogliono proprio divertirsi a guidarla…

Una macchina da sogno

In una lista con le automobili più amate dai collezionisti di tutto il mondo non può non figurare la Ferrari Enzo, storico modello prodotto nel 2002 in una serie limitata di poche centinaia di unità che al giorno d’oggi rappresenta a mani basse una delle vetture più costose del Cavallino sul mercato dell’usato. Sempre ammesso che qualcuno decida di vendere…

La Enzo è un’auto con una linea inconfondibile e con il suo motore V12 da 660 cavalli capace di spingerla ad oltre 350 chilometri orari secondo i test ufficiali di Ferrari all’epoca della sua uscita risultava la Ferrari prodotta in serie più veloce del mondo. Ad oggi, i 399 esemplari prodotti hanno una quotazione che fa paura sul mercato e pochi possono permettersene una…

Non si è risparmiato

Tra i fortunati che possiedono una di queste supercar c’è dryl8k, nome su Instagram di un uomo che ha battuto un record per nulla banale ovvero quello dei 130.000 chilometri percorsi a bordo della sua Enzo rossa. Un chilometraggio simile per un’auto del genere è raro, non perchè le supercar non possano durare così a lungo ma perchè generalmente, chi possiede un’auto così rara la tiene ben lontana dalle strade cittadine, usandola nelle occasioni speciali.

Stando alle parole dell’uomo, il prossimo primato da abbattere è quello dei 200.000 chilometri con la stessa Ferrari pronta a donare al proprietario della nostra super auto una targa commemorativa qualora questo record dovesse essere abbattuto. Voi cosa ne pensate? Se aveste soldi illimitati per comprare e guidare una supercar, la usereste in modo morigerato o provereste a battere il primato dell’estroverso guidatore?