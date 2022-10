Semaforo giallo, si può attraversare l’incrocio? Ecco cosa non sai di questa regola del Codice della Strada

Se guidate in città sapete quanto è stancante dover aspettare all’incrocio quando si becca la cosiddetta onda rossa, una sequenza infinita di semafori rossi. Anche il giallo però può essere altrettanto problematico.

Sappiamo tutti come funziona un semaforo, perfino i bambini delle elementari lo sanno: verde, puoi passare, giallo, affrettati, rosso, stop. Ma siete davvero sicuri di non aver sottovalutato uno di questi segnali? Sapevate che in realtà, il semaforo giallo può causarvi più problemi del rosso, paradossalmente, specie se un vigile vi sorprende a fare questa cosa…

Un sistema a tre colori

Generalmente parlando, i segnali stradali nel mondo sono tutti molto simili. Anche perchè se così non fosse, qualsiasi turista o abitante appena trasferito in un paese straniero causerebbe un incidente dopo l’altro. Tra i segnali più riconoscibili in tutto il mondo troviamo il semaforo, un invenzione che ad oggi diamo per scontata ma che ai tempi rivoluzionò il modo di dirigere il traffico in città.

Sembra proprio che il primissimo di questi oggetti luminosi sia stato installato a Londra nel 1868: una lanterna rossa e verde attivata manualmente che veniva usata per dirigere il traffico ferroviario fin quando non esplose in mano al responsabile della sua attivazione rischiando di accecarlo. Non certo un grande inizio per una tecnologia oggi così diffusa in tuto il pianeta!

Davvero lo conoscete?

Come abbiamo scoperto già in altre occasioni, il Codice della Strada è un mondo molto variegato al punto che un automobilista in media non arriverà mai a conoscere tutti i cavilli e le postille di questo tomo nonostante conoscerne il maggior numero possibile sia un ottimo modo per tenere al sicuro conto in banca e punti sulla patente. Se parliamo del semaforo però, questa cosa dovete saperla per forza.

Passare con la luce gialla è un gesto normale che tanti automobilisti ripetono quasi quotidianamente: dopo tutto, quella luce così colorata significa “sbrigati, hai poco tempo per passare” giusto? Niente di più sbagliato. Come stiamo per scoprire, non solo il giallo non è un segnale di via libera ma interpretarlo in questo modo potrebbe costare molto caro.

Lost in translation

In realtà, la corretta funzione del semaforo giallo – secondo il Codice della Strada – è dare tempo agli automobilisti che arrivano all’incrocio di frenare, non di accelerare, e a quelli che si trovano in mezzo alla strada di togliersi di torno. Arrivando ad un incrocio, dovreste fermarmi con il giallo a meno che non stiate procedendo ad una velocità che renderebbe rischioso frenare.

A vigilare sul rispetto di questa norma, telecamere e Vigili che non vedono l’ora di somministravi la stessa multa per il passaggio con semaforo rosso se non rispettate il Codice della Strada vale a dire una sanzione che oscilla tra i 42 ed i 222 Euro e la perdita di 6 punti della patente nei casi delle violazioni più eclatanti. Se vedete una luce gialla, insomma, cercate subito il freno!