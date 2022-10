Porsche, ecco il vero “fuoristrada” che costa come un’utilitaria | Il Cayenne è nulla a confronto

La Porsche la conosciamo grazie alle sue splendide automobili, ma un veicolo del genere di appartenenza allo storico marchio forse non lo avete veramente mai visto. Di cosa si tratta.

L’automobilismo, ormai da decenni, è fatto di marchi davvero iconici. Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Audi e molti altri. Fra questi, figura pure la Porsche, che fra auto sportive e segmenti più stradali ha saputo farsi spazio all’interno del mercato delle due ruote molto rapidamente.

Oggi vedremo un veicolo speciale, molto raro e storico che sicuramente agli appassionati del marchio e ai collezionisti in generale farà un grande effetto. Parliamo di un fuoristrada, per così dire, targato Porsche. Il mezzo è stato venduto su Takawiki, ed è un Porsche Diesel Super Master 308N.

Porsche, un’azienda iconica: cosa non sai del brand

La Porsche è un’azienda con sede a Stoccarda molto amata da milioni di persone in tutto il mondo. Dal 2012 fa parte del gruppo Volkswagen e dallo scorso settembre è quotata alla Borsa di Francoforte.

Per quanto riguarda la sua storia, tutto ebbe inizio nel 1931 con la fondazione dello studio di progettazione dedicato a Ferdinand Porsche, che ancora prima si rese protagonista della realizzazione di auto elettriche e ibride a trazione integrale – e non solo – al fianco di Lohner ma anche con Austro Daimler. Da qui, inizia la sua gloriosa storia, avviata da lui e continuata dal figlio. Ciò diede vita a quella che oggi è una delle società automobilistiche più iconiche, gloriose, importanti e celebri al mondo.

E quella “collaborazione” con la Germania nazista…

In maniera davvero particolare, le storie di Porsche e Hitler si incrociano ancora prima della seconda guerra mondiale. Nel 1934, durante il nazismo, l’allora cancelliere tedesco chiede al numero uno dell’azienda di progettare e costruire una vettura che doveva finire nelle mani di un popolo intero, quello della Germania.

Nacque così la prima Volkswagen. Intorno al 1938, Hitler fornì specifiche richieste su un’auto dalle prestazioni più elevate. Porsche si mise al lavoro insieme a suo figlio per dare vita alla prima vera auto della loro società. A causa della guerra però tutto venne rimandato nel 1948. Parliamo del modello 356, prodotto in versione cabrio e coupé. Una realizzazione che può far discutere, sotto un certo punto di vista. Ma la storia non si può cancellare e sotto molti punti di vista – se non tutti – Porsche è riuscita a cambiarla decisamente in meglio.

Diesel Super Master 308 N, il “fuoristrada” Porsche

Arriviamo adesso a questa Porsche fuoristrada. Che da fuoristrada effettivamente è, ma si tratta di un veicolo molto più particolare dell’offroad per come lo intendiamo nel 2022. Ci riferiamo al mezzo venduto su Catawiki a trentamila euro (con la cifra di partenza che era pure più bassa di ventimila) ed è un mezzo molto raro.

Questo in particolare, è stato completamente restaurato. La Porsche Diesel Super Master 308N, datata 1960, era parcheggiata in Olanda in attesa di un compratore, che poi è per fortuna arrivato; è un vero e proprio trattore. Ha alle spalle solamente due chilometri. Il cambio è manuale, il motore diesel – 40 Cv di potenza massima – e il caratteristico colore del veicolo è rosso.

Non manca il libretto con tutte le informazioni e lo storico di questo modello d’epoca. Infiine, le condizioni di questo trattore sono molto buone, a partire dalla verniciatura. Interni incredibilmente quasi perfetti, telaio in perfette condizioni, nessuna perdita di alcun tipo e condizioni semplicemente perfette. 30mila euro per un trattore pressoché nuovo non sono affatto male.