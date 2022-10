Parcheggi a pagamento, la mossa (illegale) per non pagarli | Se ti beccano la multa è esagerata

Trovare parcheggio è una delle cose che mette più in ‘ansia’ gli automobilisti. Infatti, specie in alcune città importanti o nei centri storici di ogni luogo è difficile trovare posti gratis o a pagamento! L’importante è rimanere sempre nella legalità ed evitare di compiere alcune mosse! Ecco le pesanti sanzioni che si rischiano!

Il parcheggio dell’automobile ti fa spesso perdere tempo prezioso? Questo è un aspetto che assilla tantissime persone. I posti auto scarseggiano in alcune città e il problema parcheggi è una vera e propria piaga della mobilità urbana.Diverse persone provano a farla franca, parcheggiando la vettura in divieto di sosta o in doppia fila per alcuni minuti! Ma sono mosse contrarie alla legge. Chiunque faccia questa è a rischio multa e mette a repentaglio la sicurezza stradale e la normale mobilità all’interno della città!

Le sanzioni dovute alla sosta vietata o a un parcheggio in una zona non dovuta sono all’ordine del giorno. A chiunque sarà capitato – anche involontariamente – di incorrere in sanzioni di questo tipo almeno una volta nella vita. Ma c’è qualcosa di molto peggio e assolutamente illegale da non compiere MAI! A cosa ci riferiamo?

Parcheggi a pagamento: ecco la mossa illegale

Sarà capitato a tutti, inoltre, di non trovare posto in alcune città e di affidarsi ai ‘servizi’ dei parcheggiatori abusivi.In diverse città – specie quelle a maggiore concentrazione di abitanti e, dunque, di macchine – questa figura è facile incontrarla in alcune zone! Prese dalla ‘disperazione’ di non trovare posto, alcune persone si servono del parcheggiatore abusivo per lasciare la propria vettura nel punto da lui indicato!

Spesse volte la macchina viene fatta lasciare in divieto di sosta o in zone non consentite. Questa figura – in cambio di una somma in denaro – fa credere agli automobilisti di provvedere lui stesso a tenere d’occhio la macchina. In realtà, in caso di arrivo di un vigile, il parcheggiatore abusivo non potrà fare altro che scappare. E l’automobilista dovrà pagare la sanzione dovuta al divieto di sosta! Ma quali sono i rischi per il parcheggiatore abusivo?

La sanzione

Se un parcheggiatore abusivo dovesse essere ‘beccato’ nella sua professione illegale, rischia una pesantissima sanzione. Essa – a seconda dei casi – può andare da 769 euro fino a 3.095 euro! Una somma molto alta, quindi. Ma essa può addirittura aumentare in un caso specifico! Quale?

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Se il parcheggiatore abusivo colto nel fatto dovesse essere un minore, allora le pene sono ancora più severe! Infatti, chi ha costretto il minore a compiere tale mossa rischia fino a 7.000 euro. Inoltre, c’è il rischio di andare anche nel penale con un anno di reclusione.