F1, arriva l’ufficialità: ecco dove vedere le monoposto nei prossimi anni

F1 e Sky Sport hanno ufficializzato il rinnovo del contratto per trasmettere in diretta tv il campionato nei prossimi anni.

La Formula 1 e Sky hanno annunciato il prolungamento contrattuale della loro partnership. La nota emittente continuerà ad essere official broadcaster in tutti i Paesi nei quali è presente.

Per l’Italia il nuovo accordo ha validità fino al 2027, con tutti i gran premi in esclusiva dalle prove libere del venerdì fino alla gara della domenica. In Italia tutto continuerà ad essere trasmesso in diretta tv sull’ormai famoso canale Sky Sport F1, al quale si può accedere anche tramite i servizi Sky Go e NOW per lo streaming. Per quanto riguarda il canale in chiaro TV8, ci sarà una selezione di GP che verranno trasmessi live.

Il 2022 è stato molto positivo per Sky Italia. La media degli spettatori per ogni gran premio è cresciuta del 20%. Il GP più visto nella storia della pay tv italiana è stato quello in Arabia Saudita con 1,937 milioni milioni di spettatori di media. I dati di quest’anno sono molto interessanti.

F1 ancora su Sky: Domenicali molto felice

Come per Sky Italia, anche per Sky Germany la nuova intesa avrà scadenza 2017. Invece per Sky UK scadrà nel 2029. Stefano Domenicali è soddisfatto: “Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership a lungo termine con Sky. Dall’inizio della nostra relazione nel 2012, abbiamo entrambi cercato di portare l’eccitazione, l’emozione e il dramma della Formula 1 ai nostri fan tradizionali, coinvolgendo anche un pubblico nuovo e più diversificato“.

Il presidente e CEO della F1 è molto fiducioso per il futuro insieme alla celebre emittente: “La Formula 1 ha visto un’enorme crescita negli ultimi anni e non riesco a pensare a un partner migliore per continuare a raggiungere i nostri fan con una copertura dedicata, esperta e approfondita. Sky non solo offre ai fan una copertura in diretta, ma anche una gamma di contenuti e accessi dietro le quinte che danno vita alla F1. Siamo estremamente entusiasti del futuro della partnership e del viaggio della Formula 1“.

Nel calendario 2023 ci saranno ben ventiquattro gran premi, un record storico. Avrebbe dovuto esserci tale numero già quest’anno, ma la cancellazione e la mancata sostituzione del GP di Russia ha mantenuto a ventitré la cifra. Una novità interessante della prossima stagione sarà l’appuntamento a Las Vegas, il terzo negli Stati Uniti assieme ad Austin e Miami.

Liberty Media, società americana che gestisce il campionato, ha voluto fortemente aumentare il numero di gare negli USA. Miami è stata la novità del 2022 e l’anno prossimo toccherà a Las Vegas.