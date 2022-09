In arrivo una nuova Vespa? Ha una caratteristica speciale (FOTO)

Continuano le edizioni speciali della Vespa, che dal 1946 continua la sua lunga carriera. E stavolta è stato prodotto un modello davvero unico.

In un mercato molto complicato, dove le perdite sono all’ordine del giorno, c’è un marchio che invece sta ricominciando a vedere la luce. Ed è Piaggio. Tra gennaio e giugno infatti ha fatto segnare un semestre da record, con ricavi pari a 1.053 milioni (+16,8% rispetto allo stesso periodo del 2021) e un utile netto di 45,2 milioni di euro. In pratica il miglior risultato dal 2008. Un brand internazionale che ha fatto degli scooter il suo marchio di fabbrica. Poi lì, a trascinare le vendite, c’è il modello per eccellenza, quello che ancora oggi fa innamorare milioni di persone, segno di un fascino senza tempo: la Vespa.

Nel 2021 questo iconico scooter ha festeggiato il 75esimo anniversario con il lancio della 75th Special Series e raggiunto il traguardo dei 19 milioni di esemplari prodotti e venduti dalla sua nascita, datata addirittura 1946. Un’annata quella passata in cui per celebrare la Vespa ci sono state molte speciali collaborazioni, come quella con il noto cantante Justin Bieber. In rete poi spopolano i rendering di nuovi modelli speciali, come quello dedicato alla nazionale azzurra.

Ed è proprio questo il segreto della Vespa: quella di sapersi sempre reinventare ma rimanere se stessa. Lo fa grazie ad accattivanti edizioni speciali, tra cui l’ultima, la Vespa Pic Nic, è davvero un pezzo che ha stupito tutti per la sua eleganza.

La Vespa pronta per un bel Pic Nic

Basata sulla Primavera, questo scooter si caratterizza per una serie di accessori speciali. Anche perché la cilindrata rimane quella di sempre, un 125cc con una potenza di 11 CV, cambio automatico CVT a variazione continua. Ma questa Vespa presenta poi un elegante cestino da picnic in legno intrecciato con rattan, che ha al suo interno una pratica borsa termica rimovibile e l’indispensabile coperta. Realizzata in uno speciale tessuto jacquard con un motivo che imita il cestino intrecciato, la coperta è idrorepellente, l’ideale per uno spuntino all’aperto.

La particolarità poi è che sia il cestino che il coperchio, decorati con il logo Vespa Pic Nic, possono essere trasportati comodamente sul portapacchi cromato anteriore e posteriore, di serie su questo modello, che ha anche un sedile in pelle marrone e una cintura dello stesso materiale e colore che funge anche da maniglia per un facile trasporto della coperta piegata. Gli ultimi ritocchi di questo modello sono sulla carrozzeria, che riporta una targhetta in edizione speciale oltre a finiture cromate e cerchi verniciati di grigio, impreziositi da bordi diamantati. Due le colorazioni, Verde Pic Nic e Grigio Pic Nic, con una striscia racing sui pannelli laterali posteriori.

Il prezzo però, dobbiamo dirlo, è altrettanto speciale, visto che si tratta di un’edizione davvero esclusiva. Si parla infatti di 5.699 euro, ma c’è da dire che il Primavera, da cui deriva, è già proposto a quasi 4.900 euro. Ma se volete qualcosa di più economico, ecco allora il 50 Pic Nic, che si avvicina ai 4.700 euro.

