I team di F1 non ci stanno: è guerra aperta con la FIA

Alla luce dell’accaduto, apriti cielo e dita puntate contro il presidente Mohammed Ben Sulayem, reo di aver fatto di testa sua e di aver sbandierato con orgoglio il traguardo raggiunto dell’aumento delle manifestazioni, ma soprattutto della sapiente commistione tra circuiti storici e moderni.

A mettere di malumore a dirigenza dello sport ci sarebbe un altro dettaglio da non trascurare. Pur non avendo fatto nulla di illecito, avendo ottenuto l’ok dal Consiglio Mondiale del Motorsport, il collegio federale si sarebbe preso dei meriti in teoria di Liberty.

Stando a quanto rivelato dal Guardian, un membro di un’equipe avrebbe bollato il comportamento tenuto dalla Federazione, come “inaccettabile”.

Inutile dire che il momento di chi governa e gestisce la F1 è effettivamente nero. Continua a far discutere il sistema di penalità in griglia che ogni gran premio cambia ed è difficile da applicare. La pubblicazione dello schieramento viene dunque spesso procrastinata alla sera lasciando squadre media con punti interrogativi da risolvere. A Monza si è vissuto un finale sotto Safety Car per allontanare lo spauracchio Abu Dhabi 2021 quando le regole erano state osservate solo parzialmente, scatenando le ire di molti.

Quindi a inizio stagione si era verificata quella strana querelle relativa ai gioielli e all’abbigliamento intimo da controllare. Chi segue ricorderà quanto questa vicenda lasciò contrariati i piloti, Hamilton su tutti, per via dei piercing non estraibili che, in teoria, avrebbe di punto in bianco dovuto togliersi. In ultimo non si può tralasciare la normativa TD039 introdotta a Spa per risolvere il problema del porposinig, malgrado la maggior parte del gruppo non ne soffrisse più.