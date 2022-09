Sainz difende la Ferrari e attacca: sentite con chi ce l’ha

Sainz fa quadrato attorno alla Ferrari e cerca di spegnare le critiche nei confronti di un box eccessivamente falloso in questo 2022.

Si era presentata ai test invernali del Montmelo e poi di Sahkir con un nuovo abito, rigenerata e rinfrescata dalla cura ad effetto suolo. In quel momento, la Ferrari era sembrata davvero essere tornata ai livelli di epoca Schumacher, o almeno del 2007 con l’ultimo titolo di Raikkonen. Ed invece nello spazio di pochi gran premi si è dissolta nel nulla.

Certo, rispetto al disastroso 2020 e al complicato 2021 sono arrivate quattro vittorie e quattordici podi. Non però i risultati sperati. Gli sbagli da parte del muretto e degli stessi piloti, nonché un’affidabilità ad intermittenza, hanno compromesso la marcia della Rossa verso il successo e ora è seconda tra i costruttori, ma a ben 139 punti dalla Red Bull.

Sainz fa da scudo alla Scuderia

Interrogato proprio su questo passo del gambero inatteso, e sui suoi motivi, Carlos Sainz ha rovesciato la frittata, prendendosela con i detrattori del team che farebbero le pulci a qualunque azione del garage italiano, ingigantendo ogni débâcle.

“E’ difficile dire dove saremmo dovuti essere più coraggiosi e dove più cauti. Sicuramente in molti frangenti abbiamo fatto la mossa giusta, ma nessuno si è mai congratulato“, ha asserito piccato al sito ufficiale della F1. “Al contrario, quando abbiamo mancato è stato un profluvio di negatività“.

Con un passato in Toro Rosso, in Renault e in McLaren il madrileno ha notato una grande differenza al passaggio nell’equipe di Maranello. “Qui tutto è amplificato“, la sua considerazione. “Nelle mie esperienze precedenti non succedeva di essere tanto rimbrottati per un errore“.

Pressione, tensione e bisogno continuo di ottenere qualcosa di importante, sono senza dubbio le costanti per chi difende i colori del Cavallino. Un male necessario. Imprescindibile. Figlio di una storia gloriosa che quasi impone di essere davanti a lottare.

Ne consegue che come sono a tratti soffocanti gli oneri, gli onori sono ancora più dolci. “Vincere con la Ferrari ha maggior rilevanza. Ecco perché anche mettere il piede in fallo è lo stesso. Personalmente sto cercando di farci l’abitudine. E’ qualcosa che va imparato per poi reagire in maniera più opportuna alla situazioni. Si torna in fabbrica e si cerca di progredire“, ha argomentato.