Binotto, nuovo scontro con Wolff? In Ferrari vogliono una modifica

“Per un tifoso non è bello vedere una macchina in pole position che non può scattare davanti a tutti perché deve arretrare“, ha portato alla luce una delle tante falle del sistema. “I fatti indicano che i tre motori a disposizione per driver sono troppo pochi in questa fase del campionato. Bisognerebbe dunque valutare un aumento per i prossimi anni”.

Di parere diametralmente opposto il team principal della Mercedes Toto Wolff, convinto addirittura della necessità di porre un tetto massimo di spesa per i propulsori come già accade per il telaio.

“Se non ci fossero le sensazioni, avremmo unità da qualifica. E non cinque, ma 20! I big e i costruttori spenderebbero a più non posso per ottenere un vantaggio“, ha argomentato. “Certo, ad oggi sembra tutto complicato, ma è giusto arginare questo fenomeno“.

Minimizzato dall’austriaco pure il peso degli attuali declassamenti. A suo avviso 5 o 10 piazzole non sono nulla. Un discorso certamente opinabile, questo e probabilmente dettato dalla consapevolezza che le vetture di cui dispongono i suoi ragazzi sono tra le migliori del lotto e quindi, in tempi piuttosto brevi possono farsi largo ed entrare in top 10, se non addirittura ai primissimi posti pure scattando dal fondo.