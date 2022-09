F1, Mick Schumacher rimpiazzato in Ferrari? Arriva la risposta di Binotto

Il posto di Mick Schumacher in F1 è seriamente a rischio, così come la sua permanenza in Ferrari Driver Academy. Binotto fa chiarezza.

Mick Schumacher ha esordito in F1 con la Haas soltanto la passata stagione, ma di certezze sul suo futuro ce ne sono davvero poche. Nonostante la conquista dei primi punti in Gran Bretagna ed in Austria, il tedesco continua a non convincere il team principal Gunther Steiner, e nelle ultime settimane è emerso anche un altro scenario, che mette il futuro del figlio d’arte a serio rischio.

Infatti, pare che il campione della Formula 2 nel 2020 con la Prema lascerà la Ferrari Driver Academy, che da sempre garantisce un sedile nelle squadre come la Haas o l’Alfa Romeo Racing. Nelle prove libere del venerdì di Monza, sulla vettura del team statunitense è salito Antonio Giovinazzi, pronto ad un clamoroso ritorno in F1 dopo un anno di stop.

Il pilota pugliese ha ben figurato, chiudendo ad appena tre decimi da Kevin Magnussen, un risultato eccellente considerando che non era mai salito su queste monoposto ad effetto suolo. Giovinazzi aveva effettuato una mattinata di test con la Ferrari dello scorso anno a Fiorano in preparazione della sessione del venerdì mattina, ma è chiaro che si trattava di una vettura di ben diversa concezione.

Tuttavia, dalla Germania parlano di un altro pilota pronto a sostituire Schumacher, vale a dire Nico Hulkenberg. Il tedesco è fuori dalla massima formula dalla fine del 2019, quando venne sostituito in Renault da Esteban Ocon. Il tedesco ha comunque disputato tre gare nel 2020 con la Racing Point, sostituendo Sergio Perez e Lance Stroll, entrambi positivi al Covid-19. Per lo stesso motivo, in Bahrain ed in Arabia Saudita ad inizio stagione, ha preso il posto di Sebastian Vettel sull’Aston Martin.

La situazione di Mick appare davvero complessa, visto che la squadra di Lawrence Stroll ha deciso di puntare su Fernando Alonso, con un annuncio a sorpresa arrivato nel momento in cui il giovane Schumacher sembrava il grande favorito per rimpiazzare il suo amico Vettel. La situazione non è di facilissima soluzione a quanto pare.

F1, Binotto parla del futuro di Schumacher

Mick Schumacher potrebbe anche perdere il proprio posto in F1 il prossimo anno, e la sua unica speranza è quella di ritrovare un accordo con la Haas e proseguire con la squadra statunitense. Su di lui, in un incontro con la stampa avvenuto a Monza, si è espresso Mattia Binotto, team principal della Ferrari.

Ecco le parole dell’ingegnere di Losanna: “La Ferrari Driver Academy è un pilastro della nostra squadra, crediamo che sia giusto investire nei talenti del futuro, quelli che un giorno potrebbero guidare per noi, come successo con Charles Leclerc. Con Mick avevamo parlato ad inizio anno, e ci eravamo detti che ci saremmo aspettati un bel miglioramento da parte sua, visto che avrebbe avuto a disposizione finalmente una buona macchina“.

Binotto ha poi aggiunto: “Tra qualche gara ci siederemo di nuovo per discutere di futuro, vedremo a che punto sono le trattative con la Haas e cercheremo di capire come andare avanti. La F1 è così, ci sono dei momenti in cui il futuro è in dubbio, ma ci sono ancora tante cose da fare per capire quale sarà la strada migliore da prendere“.

Il team principal della Ferrari ha poi parlato di Robert Schwartzman, il giovane talento russo che punta in alto: “Credo che Robert sia un pilota fantastico, soprattutto quando ha provato le vetture della massima formula è andato davvero forte. Ci sono piloti che sono molto veloci nelle categorie minori, ma che poi soffrono quando si tratta di affrontare il grande salto. Robert è molto equilibrato e ci ha già fatto vedere di cosa è capace, è un gran peccato che per ora non abbia un posto, spero che prima o poi abbia la sua occasione“.