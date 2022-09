Superbike Francia, Gara 2: Rea stende Bautista, Razgatlioglu trionfa

Superbike Francia 2022, risultati Gara 2: ordine di arrivo e classifica finale della seconda manche del round SBK a Magny-Cours.

Dopo aver vinto la Superpole Race, Toprak Razgatlioglu si prende anche Gara 2 Superbike a Magny-Cours. Una vittoria molto importante per la sua classifica.

Il campione in carica approfitta al massimo della caduta di Alvaro Bautista, steso a inizio manche da Jonathan Rea (quinto con long lap penalty). Lo spagnolo della Ducati è arrabbiato con il rivale della Kawasaki. Ora sono 30 i punti che lo separano da Razgatlioglu.

Sul podio vanno anche Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani, entrambi bravissimi con le loro Ducati. Quarto Axel Lowes, mentre Scott Redding ha chiuso sesto con la sua BMW. Settimo Andrea Locatelli con l’altra Yamaha ufficiale.

-21 giri – Razgatlioglu subito leader, tallonato da Bautista e Rea. Poi Alvaro passa Toprak e successivamente Johnny fa lo stesso prima di essere nuovamente sorpassato dal turco. Quarto Lowes, seguito da Bassani, Redding e Rinaldi.

-20 – Bassani si è portato in quarta posizione, seguito da Rinaldi. Razgatlioglu si mette dietro Bautista, che poi viene buttato fuori da Rea! Il pilota Ducati cade ed è out dalla gara. Bassani e Rinaldi superano Johnny.

💥 Bautista is out!

He has contact with Rea and goes down 😱#FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/OPk2HSp81r

— WorldSBK (@WorldSBK) September 11, 2022