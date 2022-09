F1, FP2 Monza: ancora un acuto della Ferrari con Sainz

E’ terminato anche il secondo turno di prove del GP d’Italia di F1. La Ferrari si conferma in gran forma. Sarà doppietta domenica pomeriggio?

Archiviato un primo pomeriggio che ha visto dapprima la Red Bull di Verstappen fare la voce la grossa, quindi la Ferrari di Leclerc prendere il comando avvicinato nel finale soltanto dal compagno di squadra Sainz, tutto è pronto per il secondo turno di prove, in una Monza davvero calda sotto ogni punto di vista.

Da tenere d’occhio le Mercedes che, nelle battute conclusive dell’FP1 si sono rivelate maggiormente incisive degli energetici. Bene anche le due Alpine, a conferma di ciò che hanno fatto vedere di recente.

Al semaforo verde è Carlos ad aprire le danze ed è suo pure il primo crono in 1’23”156. Un decimo meglio di Perez. Per il ferrarista gomme medie, mentre altri colleghi come Ocon, Schumacher, Albon e Ricciardo sono su hard.

1’22”307 per Leclerc che detta il passo, ma poco dopo arriva la Red Bull del campione in carica che abbassa il riscontro di quattro millesimii.

Dopo i primi dieci minuti si fa vedere l’Alfa Romeo di Bottas. Per lui immediatamente le soft, ma è comunque sette decimi piu lento del leader che viaggia su medie.

Quando non siamo arrivati a metà sessione Mad Max resiste in testa davanti a Charles e a Norris, pure lui distante di pochi millesimi dalla Red Bull. Sainz è quarto ad un decimo. Male per il momento le Aston Martin, in fondo al gruppo in compagnia di Schumi, Latifi e un Pierre Gasly su Alpha Tauri non in perfetta forma fisica.

Qualche problema allarma la parte di box Ferrari del madrileno, mentre Max firma un 1’21″807.

Libere 2 della F1 a Monza: le fasi cruciali

Bandiera rossa! La Haas di Schumacher è ferma in entrata alla curva 6. Sembra essere un calo di potenza ed infatti poco dopo dal team confermano che si è trattato di un guasto alla power unit. Non il massimo per il figlio d’arte, già fermo nelle libere 1 avendo lasciato il volante a Giovinazzi.

Alla ripartenza Carlos piazza un 1’21″664 sempre su mescola media. Hamilton invece con pieno carico di benzina si lancia in una serie di long run. Stessa scelta per la Haas di Magnussen. Via radio invece l’altro portacolori Mercedes Russell manifesta di sentirsi poco a suo agio sulla vettura.

Tsunoda messo sotto investigazione. Non avrebbe rallentato in regine di bandiere gialle.

La giornata si conclude con la Ferrari di Sainz davanti alla Red Bull di Verstappen e all’altra Rossa di Leclerc. Quarto a sei decimi Norris su McLaren, poi la W13 di Russell, la RB18 di Perez, l’altra Mercedes di Ham a otto decimi abbondanti e le due Alpine di Ocon e Alonso, a precedere la Williams di Albon, ancora una volta incisivo al venerdì.

Grandi difficoltà per il duo Aston Martin, nelle retrovie. Il team sta correndo con il lutto non solo al braccio, ma pure sul musetto della monoposto. Di grande impatto la dedica con le date di nascita e morte della Regina Elisabetta II d’Inghilterra.