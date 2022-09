Ferrari, vigilia da incubo in vista di Monza: altro guaio a Maranello (FOTO)

Per la Ferrari continuano i problemi, ma stavolta c’è un guaio inaspettato. In Autostrada è andato a fuoco un camion diretto a Monza.

La Ferrari si appresta a disputare il Gran Premio d’Italia, in una Monza dove si prevede il tutto esaurito. Per fortuna dell’Autodromo, i biglietti sono andati quasi tutti venduti nel momento in cui la Scuderia modenese era ancora in lotta per il titolo mondiale, visto che ormai tutte le speranze sono finite e la vettura non è più competitiva.

Tra Belgio ed Olanda, il Cavallino ha rimediato due pesanti umiliazioni, conquistando appena due terzi posti, con Carlos Sainz a Spa-Francorchamps e con Charles Leclerc a Zandvoort. La Rossa non ha più il passo della prima parte di stagione, un film che si ripete ormai da quasi 15 anni.

La Red Bull e Max Verstappen veleggiano verso il titolo mondiale, con l’olandese che, in caso di vittoria a Monza, avrà il suo primo match point a Singapore, dove potrebbe chiudere la corsa all’iride con ben sei gare di anticipo, rendendo molto noioso il finale di stagione.

La colpa è tutta della Ferrari, anche se il figlio di Jos ed il team di Milton Keynes hanno i loro meriti. Il Cavallino ha gettato al vento vittorie su vittorie con errori di strategia e problemi di affidabilità, dal momento che fino a due gare fa la vettura permetteva di giocarsela per il successo in tutte le piste.

Oggi, purtroppo, non è più così, ed a Monza si rischia un’umiliazione clamorosa. Con ogni probabilità, sulla vettura di Sainz verrà deliberata una nuova power unit, cosa che lo porterà a scattare dal fondo della griglia. Leclerc, dunque, sarà l’unico a poter difendere l’onore della Scuderia modenese, ma il monegasco ha già detto chiaramente che sarà molto difficile pensare di giocarsela per la vittoria.

La strabiliante velocità di punta della Red Bull potrebbe rendere una formalità la vittoria di Verstappen, e visto il dominio andato in scena in Belgio c’è da attendersi che ci sarà poco da fare. La Mercedes è andata fortissimo in Olanda, ma sulle piste veloci ha sempre faticato, per cui non sarà facile neanche per il team di Brackley. La RB18 ed il campione del mondo sembrano avere la strada spianata verso l’undicesima vittoria stagionale.

Ferrari, il camion va a fuoco vicino a Torino

La Ferrari non è neanche fortunata, ed alla vigilia di Monza è accaduto un fatto davvero clamoroso, che però ha poco a che fare con le prestazioni ed il risultato sportivo. Un tir della Scuderia modenese, che trasportava diversi materiali, ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria torcia durante la notte tra lunedì e martedì, sull’Autostrada A32, Torino-Frejus.

Il tutto è accaduto nei pressi di Susa, e pare che il fuoco sia stato causato da un surriscaldamento dei freni che hanno dato il via alle fiamme. Per fortuna, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Susa sono intervenuti alla velocità della luce, raffreddando l’impianto frenante ed evitando che la situazione peggiorasse. Dopo un’ora di stop, il camion, che era di rientro dall’Olanda e che era diretto a Monza, ha potuto riprendere il suo cammino.

Per la Ferrari non poteva esserci un inizio peggiore in vista del Gran Premio d’Italia, che, come detto, si preannuncia molto difficile. Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno sicuramente a vender cara la pelle, nella consapevolezza che sfidare la Red Bull di Max Verstappen sarà molto difficile.

Nel frattempo, è nata una certa curiosità attorno a quella che potrebbe essere la livrea della Rossa. La casa di Maranello festeggia quest’anno i 75 anni di storia, e l’account social del Cavallino ha mostrato delle immagini che ritraggono i due piloti con magliette totalmente gialle. Chissà che anche la colorazione dell’auto non possa subire una clamorosa rivoluzione, ma per questo occorrerà attendere ancora poche ore.

