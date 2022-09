Alex Rins, scontro con un marshall: ecco cosa è successo

Episodio curioso nelle FP2 a Misano: Alex Rins strattonato da un marshall reagisce con rabbia, ma poi la vicenda viene chiarita.

Nella prima giornata di prove libere a Misano Adriatico Alex Rins si è reso protagonista di un curioso episodio che ha lasciato attoniti i tifosi che hanno visto le immagini in TV. Il weekend di San Marino non è iniziato per niente bene per il pilota spagnolo della Suzuki che ha chiuso 14° nella classifica combinata del venerdì, a causa di un cattivo feeling con la gomma posteriore media portata da Michelin.

Nove i decimi che lo hanno separato dal miglior crono firmato da Enea Bastianini, costretto a spingere nella giornata di sabato per provare a centrare il Q2. Per lui il destino professionale è stato ufficializzato durante la pausa estiva, con il passaggio in LCVR Honda dove avrà a diposizione una RC213V con specifiche ufficiali, alla pari del suo attuale compagno di box Joan Mir (assente a Misano per infortunio) che accederà nel team factory. Ma ci sono ancora sette gare in sella alla GSX-RR e Misano ha regalato qualche “simpatica” sorpresa…

Alex Rins incontra il marshall

Nelle FP2 Alex Rins ha perso il controllo della sua Suzuki a 180 km/h, fortunatamente senza conseguenze fisiche di rilievo. Rialzatosi velocemente per cercare di rientrare al più presto al suo box e prendere un’altra moto per tentare l’ultimo time attack, quando uno dei marshall gli ha afferrato un braccio per impedire a Rins di andare nella direzione sbagliata. La strattonata ha attivato improvvisamente l’airbag della sua tuta, a quel punto in TV abbiamo visto il pilota lamentarsi con gesti e grida di rabbia.

Alex Rins ha voluto chiarire la vicenda sui suoi social: “Chiedo scusa al marshall, ma credo che anche lui dovrebbe farlo con me. Ho perso il controllo e l’airbag non si è attivato. Ma quando il commissario mi ha spinto ha fatto scattare l’airbag”. La reazione del pilota MotoGP ha comunque sollevato qualche mugugno, subito azzerato dal bel gesto compiuto da Alex che è andato in scooter alla curva 15 per chiarirsi personalmente con l’addetto ai lavori a bordo pista.

Il video è stato postato sui canali social per la gioia di tutti: “Pace fatta. Quando mi ha afferrato, mi ha fatto esplodere l’airbag ed è per questo che mi sono arrabbiato. Ma ora siamo amici e la prossima volta mi colpirà più piano (ride). Grazie a tutti i commissari per il loro ottimo lavoro!”.

Haciendo las paces! 🤝 Cuando me ha agarrado el marshal me ha hecho explotar el airbag y por eso me he enfadado, pero ahora somos amigos y me pegará más flojo la próxima vez 😜Gracias a todos los comisarios por su gran trabajo! 💪🏻 pic.twitter.com/IxLV7XlX90 — Alex Rins (@Rins42) September 2, 2022