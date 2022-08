Schumacher, notizia terribile in vista? La Ferrari trema

Notizia clamorosa, di pochi minuti fa, Mick Schumacher sarebbe in procinto di legarsi ad un nuovo team. Ecco dove potrebbe correre nel 2023.

Il circus della F1 viaggia in fretta e nella prossima stagione il figlio di Michael Schumacher potrebbe dire addio alla Scuderia Ferrari. Dopo essere stato seguito e aiutato nel percorso di crescita sino alla F1, il tedesco potrebbe lasciare la Ferrari Driver Academy. Il vincitore della F2 nel 2020 non ha fatto dei progressi clamorosi in questa annata, nonostante una vettura molto positiva.

Nei primi Gran Premi del 2022 la Haas si è rivelata una vettura più che discreta, in grado marcare punti con regolarità. I piazzamenti del suo compagno di team, Kevin Magnussen, hanno accentuato i problemi di feeling di Mick. L’auto ad effetto suolo americana ha, successivamente, copiato diversi aggiornamenti della Ferrari F1-75, considerato il legame stretto con la casa italiana. Nonostante gli sviluppo Mick ha ottenuto solo 12 punti.

In due anni è andato a punti in sole due occasioni. Nel 2022 è riuscito a cogliere una buona sesta piazza nel Gran Premio d’Austria, dopo aver colto l’ottavo posto a Silverstone. Nel complesso l’avventura, sin qui, del figlio del Barone Rosso non si è rilevata all’altezza delle aspettative. Il team principal Steiner ha provato, a più riprese, a motivare Schumacher, ma dopo due annate, le strade si divideranno. E’ un momento difficile per la Ferrari e per i tifosi della Scuderia. Dopo il Gran Premio del Belgio, Leclerc si è sfogato sui social: parole cariche di frustrazione.

Schumacher, futuro lontano dalla Rossa

Mick potrebbe avere due ghiotte chance nella prossima stagione. Correre con l’Alpine o fare un passo indietro e sostituire Nicholas Latifi in Williams. Il team inglese occupa, al momento, l’ultimo posto della classifica costruttori. Ben più allettante il progetto della casa francese che vorrebbe affiancare ad Ocon un altro giovane, dopo la clamorosa storia legata ad Oscar Piastri. La squadra transalpina risparmierebbe anche molto sull’ingaggio, a differenza di un profilo alla Ricciardo.

Per Mick, naturalmente, si aprirebbe un nuovo capitolo della sua carriera. Il ventenne, forse, ha bisogno di una svolta. Lo scorso anno la Haas non era all’altezza della categoria. L’avventura con la Scuderia di Maranello gli ha riservato diverse soddisfazioni nelle categorie minori, ma in F1 non avrebbe la concreta possibilità di emulare il padre e vestirsi di rosso. Il lungo contratto firmato da Carlos Sainz rappresenta un segnale in tal senso. Mick potrebbe liberarsi dei vincoli con la FDA ed abbracciare un nuovo progetto di vita e di sviluppo della carriera.

La conferma della notizia della separazione di Mick dalla FDA è arrivata dall’importante magazine Motorsport.com. Si tratterebbe di una doccia fredda per tutti i tifosi che hanno sognato di rivedere un altro Schumacher su una vettura di Maranello. In molti hanno notato il “follow” che Mick Schumacher ha lasciato al team principal di Alpine, Otmar Szafnauer, su Instagram. Un piccolo segnale, ma altri ne arriveranno nelle prossime ore. In ogni caso nel weekend Mick sarà impegnato con la Haas nel Gran Premio d’Olanda. Qui potete trovare tutti gli orari del weekend. Non perdetevi nemmeno una sessione. In attesa di un annuncio ufficiale dell’ex Renault, una prima notizia ha scosso l’ambiente di Maranello.