Leclerc, ammissione inquietante sulla Ferrari: la Red Bull gongola

Charles Leclerc è stupito dall’enorme vantaggio messo in mostra dalla Red Bull. Il monegasco è preoccupato in vista della gara.

Il sabato del Gran Premio del Belgio ha visto dominare la Red Bull di Max Verstappen, che ha demolito la concorrenza sul tracciato di Spa-Francorchamps. Nulla da fare per la Ferrari, con Carlos Sainz che partirà dalla pole position approfittando della retrocessione in griglia del campione del mondo, che prenderà il via dalla quattordicesima posizione. Nulla da fare per Charles Leclerc, quarto e che sarà subito dietro al rivale in griglia.

Il monegasco ha lottato con la sua Rossa per tutto il fine settimana, a causa di un assetto instabile che lo ha portato anche a commettere un errore nell’ultimo stint. La Ferrari continua a soffrire tantissimo con le temperature basse, che esaltano le caratteristiche tecniche della RB18, anche se Sergio Perez si è ritrovato alle spalle dello spagnolo.

Leclerc dovrà cercare una difficile rimonta, ed ha un estremo bisogno di superare Verstappen al via, perché altrimenti sarà impensabile pensare di riprenderlo. A spaventare i tifosi del Cavallino ci ha pensato anche Pierre Gasly, alfiere dell’AlphaTauri, che al termine della sessione ha dato quasi per certa la vittoria di Super Max, che in questo momento, a suo parere, fa una categoria a parte.

In questa stagione, non avevamo mai visto una Red Bull così superiore, ma c’è da dire che il campione del mondo ci mette tantissimo del suo. Ciò che fa riflettere è anche il vantaggio su colui che scatterà terzo grazie alle penalità altrui, vale a dire Fernando Alonso sull’Alpine, che si è messo dietro le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Questo terzetto si è preso quasi due secondi dalla vetta, e la più grande delusione viene sicuramente dal team di Brackley che veniva dato da molti come un candidato alla vittoria vista anche la nuova direttiva tecnica, la TD39, che non ha di fatto cambiato nulla. In gara, per le frecce d’argento, ci sarà molto da soffrire.

Leclerc, rammarico per il distacco dalla Red Bull

Charles Leclerc non ha dato molte speranze ai tifosi della Ferrari, come aveva fatto del resto anche Carlos Sainz appena sceso dalla sua monoposto. Il gap dalla Red Bull è enorme, soprattuto pensando al fatto che la Rossa, al sabato, era sempre stata superiore. Max Verstappen è un candidato alla vittoria, mentre il monegasco potrà puntare ad una top five, ma far di più sembra davvero complicato.

Intervistato da “SKY Sport F1“, Leclerc ha commentato la sua giornata: “Qualifica complicata per i saltellamenti della macchina e la scelta delle gomme? In termini di performance personale non abbiamo preparato la qualifica nel migliore dei modi, visto che stiamo pensando alla gara dal momento che partirò indietro. Non aveva senso concentrarsi troppo sul giro secco. La macchina mi piace molto di più in configurazione di gara rispetto che a quella della qualifica“.

“Il distacco tra Max e noi è enorme, quello è stato così da inizio fine settimana, credo sia molto strano. Hanno trovato qualcosa che gli ha dato davvero una spinta in più, vedremo cosa accadrà in gara ma sappiamo che sarà molto difficile. Distacco legato alle temperature più basse? A volte siamo stati forti anche in queste condizioni, un gap così ampio non c’è mai stato in questa stagione“.

L’alfiere della Ferrari si è tenuto qualche speranza, ma la consapevolezza è che non sarà semplice: “Se penso di potermi giocare la vittoria? In Ungheria abbiamo visto che tutto è possibile, io darò tutto come sempre, il passo gara non sembrava male e dovremo fare tutto alla perfezione. Sarà importante rimontare sin dal primo stint e non fare errori. La qualifica di oggi mi mette alcuni dubbi sul fatto di poter battere la Red Bull, sono sette decimi e non un paio, sarà difficile ma ci proveremo“.