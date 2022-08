F1, FP3 Belgio: Red Bull davanti con Perez, Leclerc a muro

In archivio le prove libere del Belgio, primo round della F1 dopo la pausa estiva. Con il fondo asciutto è ancora sfida Ferrari-Red Bull.

Conclusa una prima giornata di competizione sul tracciato di Spa-Francorchamps caratterizzata dalla pioggia che andava e veniva, ci si appresta a vivere un sabato nettamente più stabile dal punto di vista climatico, nonostante le temperature continuino ad essere piuttosto fresche e il cielo grigio.

Se venerdì non sono mancate le sorprese in top 10, con un meteo più lineare le forze in campo dovrebbero tornare ad essere quelle che ben conosciamo.

Al semaforo verde dentro le Red Bull, le Mercedes, le Aston Martin, le Alpine e le McLaren. Interessante la scelta gomme per Norris e Ocon, dentro con le dure per avviare subito una simulazione di gare. Primo riscontro di giornata è l’1’47″795 fatto segnare da Guanyu Zhou su soft, davanti all’altra Alfa Romeo di Valtteri Bottas e alla Williams di Alex Albon, vera sorpresa di ieri.

A poco più di dieci minuti dall’inizio Ferrari ancora nei box, così come la Haas di Kevin Magnussen, costretto a perdere buona parte dell’FP1 a seguito di un guasto elettrico. Intanto, la FIA rende noto che pure il leader momentaneo della sessione dovrà scontare una penalità in griglia per la sostituzione del cambio, unendosi in questa maniera a diversi colleghi che hanno modificato il motore come Leclerc e Verstappen.

Una volta in pista Sainz ferma il cronometro sull’1’46″461. Intanto Schumacher è costretto a rientrare al box per noie ad un sensore confermate dal boss Gunther Steiner.

Come i due rappresentanti del Cavallino si stanno misurando con i giri veloci, anche Perez, sta simulando la qualifica con la mescola soffice. Grazie ad un 1’45″972 riesce a collocarsi in testa al gruppo.

Le fasi cruciali delle libere 3 della F1 in Belgio

Anche in questo turno non mancano i lunghi da parte dei corridori. Verstappen però va avanti per la sua strada in maniera impeccabile e piazza un 1’45″480. Ancora una buona prestazione da parte della Williams che a meno di un quarto d’ora dalla fine vanta sia Latifi, sia Albon nei primi dieci. Che la performance delle prime sessioni non sia stata un caso?

Sessione ferma e bandiera rossa! Leclerc commette un errore alla curva 12 e finisce contro le barriere. Il monegasco stava spingendo quando un sobbalzo gli ha fatto perdere il controllo della sua F1-75.

Si riparte con una leggera pioggerella. Haas, Alpine e Alfa Romeo, le prime a scendere in pista. Ma è solo Mad Max a mostrarsi davvero in forma sfoggiando una certa superiorità.

Alla bandiera a scacchi, la prima piazza resta nelle mani della Red Bull, ma è Sergio Perez a fare il salto avanti con un 1’45″047, davanti al compagno di squadra e a Sainz.

Bel passo avanti dell’Alpine con Alonso quinto e Ocon nono. Charles invece è stato accreditato del settimo posto a precede la Mercedes di Russell. Ottava la Aston Martin di Vettel, quindi l’Alpha Tauri di Gasly.